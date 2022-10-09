"Меньше фантазий": Подоляк ответил тем, кто поддерживает переговоры Украины с РФ

Подоляк подверг критике идею тех людей, которые хотят, чтобы Украина сейчас села за стол переговоров с Россией.

Тем, кто стремится к мирным переговорам Украины с Россией, нужно меньше фантазировать и более реально оценить ситуацию.

Об этом говорится в сообщении советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

"Вопрос к "миротворцам". Хотите переговоров? Алгоритм прост:

1. Просмотрите фото/видео массовых захоронений.

2. Предложите Кремлю немедленно вывести армии из суверенной территории.

3. Сформируйте трибунал и потребуйте выдачи военных преступников", — написал Подоляк.

Желающих договориться с Путиным Подоляк призвал "не фантазировать".

"Меньше фантазий – больше реалий…", — написал он.

РФ хочет "мирных" переговоров с Украиной

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что пригласила Киев возобновить процесс мирных переговоров, но Украина не отреагировала на их предложение о переговорах.

В свою очередь секретарь СНБО Украины Алексей Данилов ответил на "мирные" инициативы Матвиенко, которая заявила, что РФ не вернет незаконно аннексированные украинские территории. Он посоветовал предательнице думать не о "мирных" соглашениях, а о наказаниях.

В РФ снова надеются, что мирные переговоры будут проходить на их условиях. Так, директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что в Москве готовы к переговорам с Украиной с участием посредников.

Напомним, после того, как Россия провела фиктивные "референдумы" на оккупированных украинских территориях, Владимир Зеленский заявил, что не будет вести переговоры с действующим президентом РФ Владимиром Путиным. Для юридического закрепления глава государства от 30 сентября ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с нынешним главой Кремля.

По словам политолога Владимира Фесенко, после заявления Зеленского о невозможности разговаривать с диктатором Путиным в России произошла истерика, и там уже начинают искать виновных в войне.

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