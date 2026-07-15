Беженцы.

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В Германии началась реформа системы социальной помощи. С 1 июля ФНС постепенно переходит от выплаты «Бюргергельд» (Bürgergeld) к новой базовой социальной помощи Grundsicherungsgeld, в основе которой принцип «поддерживать, но и требовать».

Об этом сообщает германское правительство.

Ранее центры занятости (Jobcenter) позволяли долго сосредотачиваться на изучении языка и нострификации дипломов. Однако теперь приоритеты сместились. Государство в дальнейшем будет оказывать финансовую помощь нуждающимся, но трудоспособные получатели выплат должны активно искать работу и прилагать усилия для самостоятельного обеспечения.

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Главной задачей работников Jobcenter станет оценка того, может ли человек как можно быстрее трудоустроиться. Вместо этого курсы повышения квалификации, переквалификация или другие программы обучения будут назначаться тем, кто фактически не сможет найти работу без дополнительной подготовки.

Что известно об изменениях

«Каждый, кто может работать, должен использовать свой труд в максимально разумной степени — таким образом, чтобы не было нужды в дальнейшей государственной поддержке. В частности, одинокие лица обязаны работать полный рабочий день, если это целесообразно», — подчеркивают правительство.

Родителям, которые находятся в поиске работы и ухаживают за детьми, теперь могут предлагать трудоустройство или участие в интеграционных мероприятиях уже после того, как ребенку исполнится 14 месяцев. Ранее такие мероприятия касались только родителей детей от трех лет.

Молодые люди, особенно оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, должны получать более комплексную помощь и сопровождение. Для этого планируется устранить проблемы с финансированием и усилить работу центров поддержки и трудоустройства молодежи.

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Отменяется и годовой «льготный период» по учету имущества. Размер сбережений, которые человек сможет сохранить без влияния на выплаты, будут определять в зависимости от его возраста.

Также изменяются правила по расходам на жилье. Даже в период действия льгот их размер будет ограничен — допустимый порог будет составлять не более чем в 1,5 раза выше общеустановленного уровня приемлемости.

Какие санкции предусмотрены

Одним из главных изменений стало ужесточение санкций для трудоспособных получателей помощи. Если человек без уважительной причины не подает заявки на вакансии, отказывается от предложенной работы или не участвует в курсах или других мероприятиях по трудоустройству, то Jobcenter может сократить ему социальные выплаты до 30% по меньшей мере на три месяца.

В то же время, те, кто пропустил свой первый прием в центре занятости, сначала не столкнутся ни с какими последствиями. Впрочем, уже со второго пропуска выплату сокращают на 30% в месяц. Три пропуска подряд запустят многоступенчатую процедуру, могут обернуться полной отменой выплат, включая с помощью на жилье.

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Отмечается, что возможности отклонить предложение работы практически не осталось. От получателя требуют соглашаться на любую работу, которую он способен выполнять физически и ментально (даже если она существенно ниже его квалификации).

Напомним, правительство Германии официально одобрило внесение Украины в перечень государств с упрощенной процедурой обмена водительских удостоверений. Теперь украинские мигранты смогут получать немецкие права без обязательной сдачи теоретических и практических экзаменов. Это распространяется на широкий перечень категорий, включая A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D и DE.

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