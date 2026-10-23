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Дата публикации
Категория
Украина
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Меньше одного ребенка на женщину: демограф шокировал цифрами и назвал главную угрозу для Украины после войны

По оценке демографа Дмитрия Шушпанова, рождаемость в Украине упала почти на 17%, а после войны демографический кризис может углубить выезд мужчин к обосновавшимся за рубежом семьям.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Демографический кризис в Украине

Демографический кризис в Украине

Рождаемость в Украине продолжает снижаться. За первое полугодие 2026 года в стране зарегистрировали чуть более 73 тысяч рождений, а среднее количество детей на одну женщину, по оценке демографа, составляет всего 0,8–0,9. Еще до полномасштабной войны этот показатель был низким — 1,14.

Об этом рассказал заведующий отделом Института демографии НАН Украины Дмитрий Шушпанов в эфире телеканала «Киев24».

Рождаемость упала до менее одного ребенка на женщину

«За первое полугодие родилось только 73 тысяч детей, а количество рождений на одну женщину снизилось до 0,8–0,9 против 1,14 до полномасштабной войны», — отметил Шушпанов.

По официальным данным Министерства юстиции, в январе-июне 2026 года в Украине зарегистрировали 73 292 рождения. По подсчетам Opendatabot, это на 16% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Для сравнения, в первом полугодии 2021 года, до полномасштабного вторжения, родились 133 457 детей.

Падение количества рождений происходит на фоне войны, вынужденной миграции и неопределенности будущего. Показатель 0,8–0,9 означает, что при нынешнем уровне рождаемости на одну женщину приходится менее одного ребенка в среднем. Это не прогноз для каждой семьи, а обобщенный демографический показатель.

После войны часть мужчин может уехать в семьи в Европу.

Еще одним риском для демографической ситуации Шушпанов называет возможную миграцию мужчин после завершения войны. Часть украинских женщин с детьми уже долгое время живет за границей, где семьи постепенно обустраивают быт, находят работу и учат детей.

По прогнозу демографа, после войны часть мужчин может уехать в Европу, чтобы воссоединиться с женами и детьми. Если такой сценарий реализуется в значительных масштабах, он может еще больше усугубить демографический кризис. В то же время это прогноз, а не предопределенный результат: масштабы будущей миграции будут зависеть от условий жизни в Украине и за рубежом.

Демографические вызовы Украины — последние новости

Украина теряет население не только из-за низкой рождаемости. По предварительной общей оценке Госстата и Института демографии, в июле 2026 года на подконтрольной правительству территории проживало около 29 миллионов человек. Одной из главных причин сокращения остается выезд граждан за границу. Демографы также предупреждают о риске новой волны эмиграции после войны — часть семей может решить остаться за пределами Украины.

На фоне демографических проблем в Украине обсуждается способ поощрить семьи рожать детей. В частности, общественная инициатива предложила законопроект о значительном увеличении финансовой помощи родителям — до 1,2 млн грн за рождение ребенка, а также дополнительную поддержку семьям военнослужащих. но сейчас это только предложение, а не действующая государственная программа.

В то же время, государство уже расширяет программы помощи семьям. В октябре стали доступны новые выплаты на детей через «Действие» — оформление пособия по беременности и родам, а также выплаты по уходу за ребенком до одного года. Размер поддержки зависит от вида помощи и обстоятельств семьи.

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