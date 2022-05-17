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Меньше работы для ЗСУ: в Луганской области нетрезвые оккупанты устроили между собой разборки со стрельбой

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Меньше работы для ЗСУ: в Луганской области нетрезвые оккупанты устроили между собой разборки со стрельбой

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В Луганской области между собой конфликтовали военнослужащие РФ.

Конфликт закончился стрельбой с ранениями.

Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.

По его информации, солдаты ВС РФ уже не могут обходиться без алкоголя на территории Украины. Как отмечают сами военнослужащие ВС РФ, "в этом ужасе невозможно быть трезвым", поэтому при возможности злоупотребляют спиртным.

Этот факт не идет на пользу боеспособности подразделений России, поскольку чаще всего солдаты не в состоянии выполнять приказы. Кроме того, учащаются случаи правонарушений в состоянии опьянения.

"Да, 14 мая после одних из "посиделок" двое военнослужащих ВС РФ в Луганской области начали выяснять отношения с применением стрелкового оружия. Один из них тяжело ранен, второй находится под стражей", — сообщил Цымбалюк.

Напомним, что в РФ оккупанты и их семьи массово обращаются к юристам. Военнослужащие РФ не хотят участвовать в "спецоперации" в Украине и не хотят быть за это наказаны в России.

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