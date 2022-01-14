Меньше соли и сахара, больше овощей и фруктов: почему новации в школьном питании вызвали шквал хейта

Меньше соли и сахара, больше овощей и фруктов: почему новации в школьном питании вызвали шквал хейта

Новые стандарты питания на уровне министерств разрабатывали не один месяц.

Родители, которые годами мечтали об изменениях в школьных столовых, остались недовольными новациями, ведь многие дети в первые дни введения "здорового" меню вернулись из школ голодными. Родители учеников разделились на два лагеря. Одни требуют вернуть старые блюда, другие – готовы подождать.

О том, что говорят разработчики школьного меню – 14 января говорится в сюжете ТСН.19:30.

Поели в школе или нет – сейчас топ тема всех родительских чатов. Ведь с нового года в столовых – новое меню. Меньше выпечки, соли и сахара, больше овощей и мяса. И из-за этого многие дети остались голодными.

Почему еда детям не нравится объясняет врач-диетолог Дмитрий Бровко.

"В детском питании обычно не используется такое количество специй, особенно незнакомых для детей: имбирь, куркума, орегано. Они боятся незнакомых продуктов. Это система выживания в дикой природе", – отмечает он.

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Дети могут есть и необычные специи, и обходиться без соли и сахара, уверен разработчик меню Евгений Клопотенко. Но требуется переходный период, чтобы они привыкли к новым вкусам. А на местах решение о здоровом питании восприняли слишком буквально.

"По нормам питания, которые Министерство здравоохранения выдало, там должен быть сахар и соль, просто в меньшем количестве", – говорит он.

Новые стандарты питания на уровне министерств разрабатывали не один месяц, – рассказывает популярный шеф-повар. В обновленном меню 160 блюд на любой вкус. Но, несмотря на детальную рецептуру, одна и та же еда может выглядеть совершенно по-разному.

Школьное питание: почему дети не принимают обновленные блюда и что думают родители

Чтобы научить школьных поваров готовить по-новому, в Днепре начали снимать специальные видеоуроки.

У школ есть выбор — готовить по разработанным рецептам или создавать свое меню, которое отвечало бы новым нормам.

Переходить на здоровое питание и новые рецепты сложно, но, возможно, убеждают в Бучанской школе под Киевом. Здесь эксперементируют по новым стандартам с сентября.

Лучше пошли дела и в других заведениях – с середины недели говорят в Слобожанской школе, дети свои обеды начали доедать. Неприкосновенной в тарелках оставалась только морковь. Но у нее, надеются повара, все впереди.

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