"Ментальная зависимость от "русского мира": в ПЦУ прокомментировали оправдание Онуфрия о паспорте РФ

Митрополит Православной церкви Украины Евстратий Зоря прокомментировал скандал вокруг российского гражданства митрополита Украинской Православной церкви Московского патриархата Онуфрия. Священнослужитель подчеркнул, что своими заявлениями Онуфрий лишь доказал ментальную зависимость от "русского мира".

Об этом Евстратий Зоря написал в Facebook.

"У него не только гражданство российское, у него ментальная зависимость от "русского мира", от которой он не только не избавился, но наоборот – ценит и лелеет ее, как что-то особенно важное. Для него Лавра в России – вожделенный райок. Я давно убежден, что для Гундяева "русский мир" – только технология сохранения и распространения власти, сам он в эту всю лабуду не верит. А вот м. Онуфрий верит. Искренне. От души", — отметил представитель ПЦУ.

Евстратий Зоря сравнил реакцию представителей УПЦ МП вокруг российского гражданства Онуфрия с реакцией на историю с песней о "матушке-Русь". Он напомнил, что в УПЦ МП тогда сразу назвали это фейком, а когда доказали, что пение было и регулярно, то выпустили "бессмысленное оправдание", что "ну это немного да, но на самом деле все надо понимать совсем по-другому, и мы за Украину, а все остальные – клеветники".

"Онуфрий лично распространяет путанное объяснение, что он "считает себя гражданином Украины", а вопросом паспорта "не интересовался". Просто хотел "завершить жизнь в Троице-Сергиевой лавре", — говорится в сообщении.

Напомним, издание УП сообщило, что у митрополита УПЦ Московского патриархата Онуфрия и еще более 20 священников УПЦ МП есть гражданство Российской Федерации.

Митрополит УПЦ Московского патриархата Онуфрий (Орест Березовский) заявил, что действительно имел российское гражданство в прошлом, но сейчас у него только украинский паспорт.

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