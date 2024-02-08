"Меня чуть инсульт не схватил": глава громады в Космаче откровенно прокомментировал избиение женщины с ребенком

На вопрос, как лично он относится к протесту людей, заверил, что однозначно негативно.

На Прикарпатье, в поселке Космач, около сотни человек перекрывали дорогу, чтобы не пропустить машины с ТЦК, фейковое сообщение о якобы появлении которых появилось в местных соцсетях.

Об этом рассказал глава Космакской громады Дмитрий Мохначук, сообщает "Укринформ".

“Сотня людей была точно. Я их успокаивал. Потом приехал начальник полиции и они разошлись. Это был вечер. В хаосе я не мог никого разглядеть… Были местные. Женщин было очень много. Я едва их успокоил. Почему они перекрывали дорогу? Там в местную группу (соцсети — ред.) кто-то бросил сообщение, что едут 6 машин из ТЦК, но это было фейком. Несмотря на это, женщины совпали, потому что очень много машин едет вылавливать мужчин. Мы об этом ничего не знали. Для руководства общества это настоящий шок. Таких настроений у нас никогда не было”, – рассказал Мохначук.

Он отметил, что когда приехал на место происшествия, то водительницы с шестилетним ребенком, избитым местными, уже не было.

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"Люди кричат, что это была провокация... Меня после этого инцидента едва инсульт не схватил и я пошел на больничный", — добавил глава ТГ.

По его словам, вчера в Космаче местные депутаты собирались и обсуждали инцидент. Теперь планируется провести еще ряд встреч с представителями полиции и районной администрации.

На вопрос, как лично он относится к протесту людей, заверил, что однозначно негативно.

"Да, я знаю, что людям накипело, но такое спровоцировать... Кто это спровоцировал, пусть разбираются спецслужбы", — отметил Мохначук.

По его словам, с начала войны из Космачской общины на фронте пошли служить около сотни человек, погибли шесть героев. В настоящее время на передовой обороне держат более 60 военных из Космачской ТГ.

Напомним, в селе Космач на Франковщине местные жители заблокировали автомобиль женщины с 6-летней дочерью и избили их. Разъяренной толпе показалось, что пострадавшая приехала шпионить за их мужчинами, чтобы "сдать" их военкомату.

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