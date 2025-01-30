Мобилизуют "под заводом": оборонные предприятия страдают от дефицита специалистов

В Украине огромный дефицит инженеров и конструкторов, что затрудняет поиск квалифицированных кадров для оборонных предприятий. Однако, когда таких специалистов находят, их могут мобилизовать прямо "под заводом".

Такое мнение ветеран российско-украинской войны, производитель дронов Мартин Брест, высказал в интервью "Украинской правде".

"Мы когда человека находим, хочется с ним везде ходить за руку по городу. Почему так? Менеджеров у нас в стране жопой жуй, а вот инженеров очень мало. Конструкторов еще меньше. Мы постоянно бегаем и ищем тех, кто нам подойдет", — заявил Брест.

По словам Бреста, что получение бронирования занимает трое суток или вообще не предоставляется и "никто не знает, почему отказ", что затрудняет работу оборонных предприятий.

"И вот я среди всех них наколупываю наконец для себя какую-то звездочку, которая мне очень нужна, предлагаю ей работу, она проходит собеседования, спецпроверки, полиграф, ее плюсуют. Я выдыхаю, потому что нашел классного специалиста. А что дальше? А дальше то, что его мобилизуют прямо у меня под заводом! Почему так происходит? Мы берем человека на работу, его ФИО появится в реестре "Дії", мы отправляем его на бронирование. Это бронирование, возможно, дадут, но через трое суток, а возможно, как вот сейчас, не дадут", — добавил ветеран.

Он подчеркнул, что в ТЦК многие сотрудники нормально работают, но иногда "выглядит так, что ТЦК сознательно пытается мобилизовать тех, кто идет работать на оборонное предприятие".

"Меня это злит. И я не знаю, как с этим работать. Хоть бери человека на работу и на неделю оставляй его дома, пока ему не дадут бронирование. Потому что выглядит так, что ТЦК сознательно пытается мобилизовать тех, кто идет работать на оборонное предприятие. Иначе я не могу это объяснить. Я не хочу наваливать на ТЦК, там есть много людей, которые нормально работают, нормально общаются, но так почему-то у нас выглядит сейчас в стране мобилизация", — отметил Брест.

Напомним, адвокат объяснила, в каком случае могут продлить отсрочку от мобилизации автоматически.

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