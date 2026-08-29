«Меня либо найдут убитым, либо подкинут наркоту»: после скандала Ширшин вышел с новым заявлением

Ширшин сделал новое заявление после инцидента с неизвестным веществом / © Радіо Свобода

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Бывший комбат 47-й ОМБр «Магура», а ныне офицер управления 16-го армейского корпуса Александр Ширшин после инцидента с обнаружением неизвестных веществ в его автомобиле заявил, что никогда не употреблял и не сбывал наркотики. Военный также рассказал о событиях, которые, по его словам, предшествовали проверке его авто в Харькове.

Об этом Ширшин написал в Facebook.

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Военный поблагодарил всех, кто после инцидента предложил ему помощь и поддержку. Он заявил, что никогда не употреблял наркотические или другие запрещенные вещества и не занимался их распространением или сбытом.

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«Могу заявить, что никогда в жизни я не употреблял и тем более не занимался сбытом, распространением наркотических или запрещенных веществ», — заявил военный.

По его словам, он не ожидал, что ему придется защищаться и доказывать свою невиновность в стране, которую он стал защищать. Ширшин также анонсировал несколько сообщений, в которых планирует более подробно изложить свою версию событий.

Ширшин рассказал о проникновении в его жилище и слежку

По утверждению Ширшина, в марте неизвестные незаконно проникли в его жилище, выломав дверь. При этом из дома вроде бы ничего не исчезло, хотя на видном месте находились ценные вещи.

Ширшин заявил, что обратился в Национальную полицию, однако ему отказали в открытии производства. После этого, по его словам, он через суд добился внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований.

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«С момента незаконного проникновения в мой допрос прошел месяц. Конечно, никто ничего не найдет через такой период. Более того, никто ничего не искал», — написал Ширшин.

В июне, как утверждает военный, неизвестные снова пытались проникнуть в его дом. На тот момент там уже были установлены камеры видеонаблюдения, которые якобы зафиксировали двух человек.

«Я выбежал во двор, встретить „гостей“, но они быстро погрузились в таурег, и быстро уехали», — рассказал экскомбат 47-й ОМБр «Магура».

Ширшин также утверждает, что неоднократно замечал слежку за собой, в частности, автомобили, которые якобы передвигались за ним. По его словам, номера большинства таких машин не удалось проверить в базах.

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После этого военный повторно обратился в полицию. Как он рассказал, в обращении описал предварительные инциденты и попросил обеспечить ему охрану.

По версии Ширшина, правоохранители ответили, что сначала должны проверить обоснованность его ходатайства, после чего будут решать вопросы дальнейших действий. Военный отметил, что: «проверяют до сих пор».

«Далее последовали расследования о преступлениях в штурмовых полках, я высказался публично, как и в течение всего года. Ширяев меня обвинил в том, что я не делал, предоставив официальный ответ медиа. В течение всего года он носил свои обиды на меня, время от времени обсуждая в разных кругах. Далее я подал заявление в дбр о действиях, которые имеют признаки преступления, совершенных в 225. Мне сообщили, что дело уже открыто по факту публикаций и приобщили мои показания. Также в ходе типа проверок всп, давал показания», — написал Ширшин.

По словам военного, раньше разные люди советовали ему не поднимать эти вопросы. Ширшин утверждает, что его предупреждали о том, что ему могут подкинуть наркотики.

«Меня предупреждали разные люди (близкие и не очень), что я делаю это зря и меня либо найдут убитым, либо подкинут наркотики (откуда они знали?)», — подчеркнул бывший командир бригады.

На фоне этих событий, как объяснил Ширшин, он пытался самостоятельно заботиться о своей безопасности. Одним из таких мер он назвал замену номерных знаков на автомобиле.

«Одним из элементов есть замена номеров: многие военные ездят на накладках, „левых“ номерах, „от руки“ напечатанных черных, без номеров. не вижу в этом проблемы, если люди готовы понести ответственность, предусмотренную КУоАПом», — добавил офицер управления 16-го армейского корпуса.

Обыски в Ширшине в Харькове.

28 августа автомобиль Ширшина остановили в Харькове. По данным полиции, правоохранители получили от Военной службы правопорядка оперативную информацию о якобы перевозящем наркотики военнослужащем. Кроме того, номерные знаки на Audi не отвечали этому автомобилю.

При осмотре машины обнаружили свертки с веществом растительного происхождения, весы, а впоследствии — другие свертки. Ширшин сразу заявил, что найденное ему не положено, и заявил, что вещества ему подбросили.

В полиции подчеркнули, что делать окончательные выводы о содержании изъятых свертков можно будет только после проведения соответствующей экспертизы.

И.о. главы Национальной полиции Украины Максим Цуцкидзе поручил руководству полиции Харьковской области комплексно проверить все обстоятельства инцидента.

«Оперативная информация от Военной службы правопорядка в отношении одного из военнослужащих будет безотлагательно проверена. В том числе и то, как появилась эта информация в ВСП. Мы не делаем поспешных выводов, и вся ситуация будет детально проанализирована. Поручил руководству полиции Харьковщины безотлагательно и комплексно выяснить все обстоятельства, в частности, проверить утверждения представителей ВСП и военнослужащего», — напомнили в полиции.

После проведения следственных действий Ширшин был отпущен. 16-й армейский корпус, где он служит, сообщил о проведении служебного расследования и комплексной проверки обстоятельств происшествия. Там также призвали воздержаться от преждевременных выводов и напомнили о презумпции невиновности.

«Знаем Александра как военнослужащего, преданного делу защиты Украины, и как принципиального человека, который стремится к качественным изменениям в Вооруженных Силах и уже доказывал свою правоту в судах», — говорится в сообщении.

Напомним, в мае 2025 года Александр Ширшин подал рапорт на увольнение с должности командира батальона 47-й ОМБр «Магура». Тогда он выступил с резкой критикой высшего военного командования, заявив о бессмысленных, по его мнению, приказах и неоправданных потерях среди личного состава.

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