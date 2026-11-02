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Украина
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«Меня мобилизовали»: в Кременчуге на улице оставили питбуля с запиской от хозяина — какая дальнейшая судьба

В Кременчуге нашли питбуля Леона, которого хозяин оставил привязанным к лавке из-за мобилизации. В настоящее время собаке ищут новую семью.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Хозяина мобилизовали, а собаку оставили на улице: в Кременчуге ищут семью для питбуля Леона

Хозяина мобилизовали, а собаку оставили на улице: в Кременчуге ищут семью для питбуля Леона / © Суспільне

В Кременчуге на Полтавщине питбулю по имени Леон ищут нового хозяина. Собаку оставили привязанной к скамейке, а к его ошейнику прикрепили записку, в которой предыдущий хозяин объяснил, что его забрали в ТЦК и он больше не может ухаживать за животным.

Об этом передает «Суспільне».

Работница коммунального предприятия «Спецсервис-Кременчуг» Алена Булка рассказала, что сейчас Леон находится на попечении коммунальщиков.

«Сначала мы думали: возможно, хозяин где-то отошел на минутку, оставил собаку. Но люди увидели, что к ошейнику приклеена какая-то записка, и похоже было все-таки, что его покинули», — рассказала Алена Булка.

В записке мужчина сообщил, что его мобилизовали, поэтому у него больше нет возможности заботиться о собаке.

По словам Алены Булки, Леон был сильно испуган и не подпускал к себе людей. Работникам коммунального предприятия не удалось забрать его обычным способом, поэтому пришлось применить специальный препарат для успокоения животного.

«Пытались руками его забрать, успокоить, но, к сожалению, он был в очень высоком уровне стресса, поэтому не дался в руки. Пришлось применять наркоз. Мы в него выстрелили наркозом, и он начал засыпать. И тогда у нас получилось отвязать его от этой лавки», — отметила девушка.

Какая дальнейшая судьба пса Леона

В настоящее время Леон находится в «Спецсервисе-Кременчуге». Собака постепенно привыкает к новым условиям, однако, по словам работников предприятия, ему нужно время, чтобы снова начать доверять людям.

Для собаки ищут ответственных хозяев. Потенциальные владельцы должны понимать, что адаптация может быть непростой: сначала придется завоевывать доверие животного и помогать ему привыкнуть к новому дому.

В коммунальном предприятии надеются найти Леону семью, чтобы он больше не был брошен на улице.

Напомним, мы рассказывали, что на днях в Кременчуге прохожие обнаружили в парке привязанного питбуля Леона с запиской от владельца, которого забрали в ТЦК.

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