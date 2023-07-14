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"Меня никто не остановит": Залужный обещает вернуть Крым, несмотря на опасения союзников

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"Меня никто не остановит": Залужный обещает вернуть Крым, несмотря на опасения союзников

Валерий Залужный / Фото: Getty Images

Россияне незаконно аннексировали Крым в 2014 году, на что мир отреагировал довольно вяло.

Твердые намерения вернуть полуостров под контроль Украины неоднократно озвучивал генерал Валерий Залужный. И его никто не остановит.

Об этом главнокомандующий ВСУ сказал в интервью The Washington Post.

"Мне плевать"

Некоторые западные политики в частном общении выражают опасения по поводу того, какой же будет реакция Владимира Путина, когда украинские войска достигнут территории Крыма. Однако Залужного этот факт не волнует.

"Как только у меня будут средства, я что-то сделаю. Мне плевать – меня никто не остановит", – сказал Залужный.

Напомним, 9 июля крымчане поздравили Валерия Залежного с Днем рождения. Они развешали 180 желтых лент и сделали почти сотню патриотических граффити. Активисты пригласили главнокомандующего ВСУ на остров.

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Дата публикации
Просмотры
1166
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