"Меня никто не остановит": Залужный обещает вернуть Крым, несмотря на опасения союзников

Россияне незаконно аннексировали Крым в 2014 году, на что мир отреагировал довольно вяло.

Твердые намерения вернуть полуостров под контроль Украины неоднократно озвучивал генерал Валерий Залужный. И его никто не остановит.

Об этом главнокомандующий ВСУ сказал в интервью The Washington Post.

"Мне плевать"

Некоторые западные политики в частном общении выражают опасения по поводу того, какой же будет реакция Владимира Путина, когда украинские войска достигнут территории Крыма. Однако Залужного этот факт не волнует.

"Как только у меня будут средства, я что-то сделаю. Мне плевать – меня никто не остановит", – сказал Залужный.

Напомним, 9 июля крымчане поздравили Валерия Залежного с Днем рождения. Они развешали 180 желтых лент и сделали почти сотню патриотических граффити. Активисты пригласили главнокомандующего ВСУ на остров.

Читайте также: