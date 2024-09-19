"Меня просто хотели ликвидировать": Дмитрук рассказал, как бежал из Украины

Сбежавший из страны нардеп Артем Дмитрук заявил, что сбежал из-за того, что его хотели "ликвидировать".

Об этом Дмитрук сказал в интервью адвокату.

По его словам, решение о бегстве он принял 20 августа, когда парламент принимал закон о запрете УПЦ МП.

"Была уже пиковая ситуация, когда преследование за мной и моей семьей набрало максимальные обороты, меня просто хотели ликвидировать, указание было дано из Офиса президента, за мной уже долгое время, несколько месяцев следили спецслужбы Украины, и организованные преступные группы, это подтвердили, собственно, они сами. Это было все абсолютно незаконным… Я это видел и знал», – сказал он.

Он рассказал, что сначала отправил в Молдову свою семью. А 23 августа сам уехал из Киева в Одесскую область, в чем Дмитруку способствовал водитель его товарища.

Мне пришлось ножками с портфельчиком долго-долго идти, чтобы дойти до этого участка Молдовы. Пришел туда, совершенно выполнил все свои гражданские обязанности, заполнил необходимые документы, анкеты, после чего получил специальный документ, который давал мне разрешение покинуть территорию Молдовы. И начал свое движение дальше", — сообщил Дмитрук.

В то же время нардеп не сообщила, как именно она пересекла украинскую границу, и кто ему в этом помогал.

Добавим, что согласно запросу беглеца должны выдать Украине.

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