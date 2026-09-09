"Меня разорвало на слезы": пара поженилась после того, как атака РФ повредила их жилье (фото, видео)

Леонид Рыжак и его избранница Людмила в квартире после обстрела и перед церемонией бракосочетания / © Associated Press

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Несмотря на российские обстрелы Киева и повреждение квартиры, украинский военнослужащий Леонид Рыжак и его избранница Людмила официально стали супругами. Пара ждала женитьбы почти три года, преодолевая разлуку из-за службы мужчины на передовой.

Об этом говорится в сюжете Associated Press.

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После нескольких перенесений свадьбы из-за полномасштабной войны Людмила, наконец, должна была выйти замуж за своего любимого — военного Леонида. Церемония была запланирована на утро 8 сентября в Киеве. Однако за несколько часов до росписи российская атака едва не сорвала важное для пары событие.

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Пока Людмила и ее жених спали, российский обстрел попал в склад, расположенный напротив их дома. Взрывная волна прошла через квартиру, но, несмотря на пережитое ночью, пара все же решила не откладывать свадьбу.

«Мы в первую очередь планируем давно запланированную свадьбу. Я ждала три месяца почти мужа будущего своего, пока он приедет из Покровского направления. Мы под постоянными тревогами ждали разрешения на подачу заявления на женитьбу. Мы дождались его и, слава Богу, этот день пришел, что сегодня мы официально станем супругами. Мы к этому шли три года почти и война всегда была с нами, и она навсегда с нами останется. Вот ее последствия», — рассказала Людмила перед женитьбой.

На фото, сделанных после ночных обстрелов перед утренней церемонией, зафиксировано, как невеста готовились к ней в своей поврежденной квартире. Среди обломков и разбитого стекла Людмила одевает свадебные туфли, а Леонид помогает ей застегнуть платье. В конце концов молодожены позируют счастливые и улыбающиеся после официальной женитьбы, которой они ждали несколько лет.

Женитьба украинской пары после российского обстрела (6 фото) © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press

После официальной регистрации брака женщина рассказала о своих переживаниях и эмоциях от событий.

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«Феерично, потому что меня разорвало на слезы от того, что произошло утром. И, несмотря ни на что, мы это все пережили», — сказала новоиспеченная жена.

Ее муж тоже отреагировал на ситуацию, пытаясь поддержать любимую.

«Я тебе обещал, что ты будешь плакать от счастья. Счастье. Все нормально», — сказал Леонид.

Атака на Киев 8 сентября перед женитьбой пары — какие последствия

Напомним, в ночь и днем 8 сентября российские войска в очередной раз устроили массированную атаку на Киев. Жертвами вражеских ударов в те сутки стали пять человек, еще 35 человек пострадали.

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Последствия ночной атаки фиксировались в Голосиевском, Дарницком, Подольском, Соломенском и Шевченковском районах столицы. Из-за падения обломков возникли пожары на складах, в жилых домах, на территории частной школы, в гаражах и на нежилых объектах.

Днем российский дрон «Шахед» попал по телеканалу «Мы — Украина», ранив пятерых человек. Было частично разрушено здание медиа и возникло возгорание. Президент Владимир Зеленский назвал удар по телеканалу новой страницей российской деградации.

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