"Меня снесли с ног": на Черкасщине ветеран обвиняет сотрудников ТЦК в избиении — детали скандала

Пострадавший ветеран

В Черкасской области произошла стычка между работниками ТЦК и ветераном войны, который «отбивал» своего брата.

Об этом пишет местный паблик «Корсунь-Шевченковская Сечь».

Представители Городищенского ТЦК напали на защитника Украины, который имеет инвалидность 3 группы. Военного, прошедшего бои под Угледаром и в других горячих точках, жестоко опрыскали газовым баллоном и били ногами по шее именно в том месте, где он перенес тяжелую травму и операцию», — утверждают в паблике.

Также в паблике был опубликован видео с рассказом пострадавшего военного. Он сообщил, что с начала полномасштабного вторжения встал на защиту Родины. Воевал в составе 72 бригады, находился на фронте 2,5 года, в том числе в Угледаре, где получил травму.

«Я шел домой и увидел разбросанные вещи на дороге и на велосипеде. Стояла машина без знаков распознавания, на литовских номерах. Оттуда кричал человек. Я открыл дверь, зашел и получил газовым баллончиком в лицо. Меня снесли с ног, начали бить в область шеи и затылка. Я им кричал, что у меня была операция и там пластины, на что они вообще не реагировали. Били именно туда», — рассказал ветеран.

Что рассказали в полиции

В полиции Черкасской области подтвердили, что инцидент произошел в поселке Стеблиа Звенигородского района во время мер оповещения.

По словам правоохранителей, между 46-летним потерпевшим, его братом и работниками РТЦК возник спор, переросший в толкотню. В результате мужчина получил травмирование и обратился за помощью в медицинское учреждение.

По данному факту сотрудники полиции осуществляют досудебное расследование по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение).

Черкасский областной ТЦК и СП инцидент пока не прокомментировал.

Ранее сообщалось, что в Черкассах священник УПЦ МП «отбивался» от работников ТЦК топором и газовым баллончиком.