"Не опроверг пост о Денисе Ермаке": депутату Гео Леросу вручили второе подозрение

Подозрение Леросу вручили 12 ноября.

Внефракционный народный депутат Гео Лерос сообщил о еще одном подозрении: речь идет об умышленном неисполнении судебного решения.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что о правонарушениях сообщил государственный исполнитель. По данным следствия, народный депутат намеренно не выполнил постановление Киевского апелляционного суда. Теперь его обязали опровергнуть распространенную на странице в Facebook недостоверную информацию относительно гражданина.

Подозреваемый отдавал себе отчет в обязательности выполнения решения, а также имел реальную возможность выполнить требования суда в полном объеме, однако не сделал этого", — говорится в сообщении.

Следует заметить, что Лерос написал Facebook, что ему вручили подозрение за несколько часов до судебного заседания об избрании меры пресечения. Его будет рассмотрен сегодня в 17:00 в Печерском суде столицы.

"Внимание, за то, что не опроверг пост о Денисе Ермаке!!! При чем моя апелляция принята в кассации! Более того, следователями не было доказано, что я не выполнил решение суда! Вы же помните, как на видео Денис Ермак торговал от имени брата государственными должностями. За то, что я не опроверг этот факт, который все видели воочию, они меня тоже хотят посадить", — говорится в сообщении депутата.

Как сообщалось, 11 ноября Гео Леросу, который во время выступления в Раде показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому, поставлено в известность о подозрении за "хулиганство в стенах парламента". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 4 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (до 68 тыс. грн) или арест сроком до 6 месяцев, или ограничение свободы сроком до 5 лет. Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения.

ГБР и Генпрокуратура вручили подозрение Гео Леросу | Новости Украины

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