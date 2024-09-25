"Меня взяли в заложники": Коломойский сделал громкое заявление на суде

В среду, 25 сентября, в Шевченковском районном суде города Киева во время рассмотрения ходатайства об изменении меры пресечения с залога на домашний арест или личное обязательство украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил о непомерном размере залога, а также отметил, что находится в заключении как заложник.

Об этом говорится в репортаже ТСН из зала суда.

На судебном заседании Игорь Коломойский подтвердил слова своих защитников о безосновательном изменении меры пресечения в августе 2024 года. По его словам, постановление следственного судьи было обжаловано в апелляционном порядке, но апелляционную жалобу до сих пор не рассмотрели.

Также бизнесмен объяснил, почему отказался от частичного внесения залога.

“Во-первых, частично – это невозможно вносить. Во-вторых, есть ограничения. А в-третьих, я считаю, что это рэкет, который идет с самого верха и с самого начала мне говорили, что будет [размер залога] 3 миллиарда с чем-то, еще до того, как меня посадили. Меня предупредили работники СБУ, что будет 3 миллиарда залога”, — заявил Коломойский.

На замечание судьи относительно уменьшения размера залога до 1 млрд 800 тысяч гривен бизнесмен ответил, что его принципиальная позиция состоит в том, чтобы не соглашаться на "рэкет на государственном уровне".

“Это принципиальная позиция, поскольку я считаю, что это рэкет на государственном уровне. В пользу силовых структур и судебной власти. И все это совпало, и у меня записаны разговоры, в которых говорят о 3 миллиардах. Я подал в ЕСПЧ, там будут решать. 300 необлагаемых минимумов – это реальная сумма залога. А когда 100 миллионов долларов – это то, что собирает наша СБУ по команде администрации президента со всех, кого задерживают. У нас были прецеденты, когда с моих партнеров собирали по 100 миллионов”, — заявил Коломойский.

По его словам, нынешняя ситуация напоминает вымогательство денег у бизнесмена с его удержанием в качестве заложника.

“Меня взяли в качестве заложника, посадили в тюрьму и требуют деньги. Учитывая, что я еще временно не гражданин Украины, а гражданин Израиля, есть правила у израильтян. Не поддаваться на шантаж и изъятие денег”, — заявил Игорь Коломойский.

В чем обвиняют Игоря Коломойского

Напомним, 2 сентября 2024 года истек предельный срок содержания Коломойского под стражей. Бизнесмену была изменена мера пресечения на залог.

Дело, по которому бизнесмен до сих пор находится в СИЗО, касается событий 2003 года, когда было совершено нападение на директора одной из юридических компаний в Крыму. Это дело возобновили в один день с делом "ПриватБанка".

Бизнесмен находится под стражей с сентября 2023 года.

Европейский суд по правам человека приступил к рассмотрению жалобы адвокатов Коломойского о незаконности его уголовного преследования и допущенных в ходе него нарушений прав и свобод.

Ранее ТСН.ua собрал все, что известно о скандальном деле, и выяснял, что "предъявляют" бизнесмену и что не так с обвинениями.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "МЕНЯ взяли в ЗАЛОЖНИКИ, посадили в тюрьму и ТРЕБУЮТ ДЕНЬГИ! КОЛОМОЙСКИЙ НЕ Сдержался в суде"

НАБУ продлило расследование по делу Игоря Коломойского

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