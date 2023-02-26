Менялись местами и прятались в туалет: водители автобуса и уклонист устроили "квест" пограничникам

Водители автобуса за 2 000 тыс. польских злотых согласились перевезти через границу уклониста.
На границе с Польшей уклонист и водители автобуса, которые за деньги согласился незаконно вывезти его из Украины, устроили пограничникам настоящий квест.
Об этом информирует Госпогранслужба.
Инцидент произошел на пункте пропуска "Грушев". Туда на выезд в Польшу прибыл рейсовый автобус следовавший из Тернополя в Прагу.
Во время заезда для прохождения контроля пограничный наряд проверил количество лиц, следовавших через государственную границу, о чем осуществил отметку в контрольном талоне. Однако на паспортный контроль прибыло на два человека меньше.
Как выяснилось, водители автобуса согласились перевезти через границу уклониста. Свои услуги они "оценили" в 2000 тыс. польских злотых.
Чтобы обмануть пограничников, один из водителей спрятался в автобусе в месте отдыха, а 41-летний мужчина должен был выдать себя за водителя. На время прохождения пограничного контроля псевдоводитель спрятался в туалете и планировал вернуться в автобус после проверки. Однако замысел мужчин не сработал. Во время осуществления пограничного контроля наряд обнаружил скрывавшегося в автобусе водителя, а впоследствии и 41-летнего мужчину, который избегая контроля, хотел незаконно выехать в Польшу.
Мужину через границу не пропущено и привлечено к административной ответственности. Относительно перевозчиков пограничники направили сообщения в Нацполицию, что в их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".
Однако и это горе водителей не остановило. Один из них предложил пограничному наряду взятку в размере 500 долларов США, на что получил отказ.
По этому факту в правоохранительные органы направлено сообщение о совершении уголовного правонарушения по ст. 369 УКУ "Предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".
Как уклонисты пытаются бежать за границу
В ГПСУ периодически отчитываются, как некоторые военнообязанные украинцы незаконно пытаются пересечь границу и бежать в другие государства.
Недавно на границе с Венгрией задержали уклониста, который притворялся женщиной. Мужчина был одет в женскую одежду и даже накрасил ногти.
В начале февраля в Закарпатье задержали группу уклонистов. За 5000 долларов им пообещали помочь незаконно пересечь границу.
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