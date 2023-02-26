Менялись местами и прятались в туалет: водители автобуса и уклонист устроили "квест" пограничникам

На границе с Польшей уклонист и водители автобуса, которые за деньги согласился незаконно вывезти его из Украины, устроили пограничникам настоящий квест.

Об этом информирует Госпогранслужба.

Инцидент произошел на пункте пропуска "Грушев". Туда на выезд в Польшу прибыл рейсовый автобус следовавший из Тернополя в Прагу.

Во время заезда для прохождения контроля пограничный наряд проверил количество лиц, следовавших через государственную границу, о чем осуществил отметку в контрольном талоне. Однако на паспортный контроль прибыло на два человека меньше.

Как выяснилось, водители автобуса согласились перевезти через границу уклониста. Свои услуги они "оценили" в 2000 тыс. польских злотых.

Чтобы обмануть пограничников, один из водителей спрятался в автобусе в месте отдыха, а 41-летний мужчина должен был выдать себя за водителя. На время прохождения пограничного контроля псевдоводитель спрятался в туалете и планировал вернуться в автобус после проверки. Однако замысел мужчин не сработал. Во время осуществления пограничного контроля наряд обнаружил скрывавшегося в автобусе водителя, а впоследствии и 41-летнего мужчину, который избегая контроля, хотел незаконно выехать в Польшу.

Мужину через границу не пропущено и привлечено к административной ответственности. Относительно перевозчиков пограничники направили сообщения в Нацполицию, что в их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Однако и это горе водителей не остановило. Один из них предложил пограничному наряду взятку в размере 500 долларов США, на что получил отказ.

По этому факту в правоохранительные органы направлено сообщение о совершении уголовного правонарушения по ст. 369 УКУ "Предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

Как уклонисты пытаются бежать за границу

В ГПСУ периодически отчитываются, как некоторые военнообязанные украинцы незаконно пытаются пересечь границу и бежать в другие государства.

Недавно на границе с Венгрией задержали уклониста, который притворялся женщиной. Мужчина был одет в женскую одежду и даже накрасил ногти.

В начале февраля в Закарпатье задержали группу уклонистов. За 5000 долларов им пообещали помочь незаконно пересечь границу.

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