"Меняю пачку соли на канистру бензина": как украинцы отреагировали на дефицит соли (мемы)

Украинцы – несокрушимые, они умеют шутить по любой ситуации. Так и дефицит соли из-за того, что самый большой в Украине государственный завод "Артемсоль" в Донецкой области прекратил работу из-за боевых действий, украинцы восприняли с юмором.

В Сети на этот счет появилось множество мемов и шуток, ТСН.ua собрал самые лучшие из них.

«Меняю пачку соли на канистру дизеля», «Кафе было богатое и престижное. На всех столах были почти полные солонки", "Сегодня все искали соль, а я купил мешок сахара, знаю их шутки, нас не на*беш", "Если где-то на улице увидите объявление "продаю соль", то может это не наркоторговец, а обычный зеленый барыга "белой смертью", "Состоятельная холостячка из 2 кг соли ищет жениха с канистрой бензина", — шутят пользователи социальных сетей.

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Украинский комический актер, юморист и игрок команды "VIP Тернополь" Тарас Стадницкий "прогнозировал", что два самых перспективных направления будущего — соль и марки (имея в виду популярные марки с надписью "Русский военный корабль иди на х*й").

наркотики не...

а соль очень люблю... pic.twitter.com/tfoK0JCCNg — Файна Девка (@Tasha130873) May 26, 2022

– А вы соль продаете?

– Нет, тико показываю

— Красивое pic.twitter.com/N4n5fPK5VI -- Volodymyr Anfimov (@v_anfimov) May 25, 2022

Не сыпь мне соль рану. Скажи лучше, где ты купил ее? – Макс Вышинский (@max_vyshynskyi) May 26, 2022

поговорка "рассыпала соль — до ссоры" сегодня работает по принципу мгновенной кармы — Alyona Ko (@mediarider) 26 мая 2022

Одни пользователи, отреагировав на высокие цены, сравнили соль с золотом, другие переименовали в "боль".

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Одесситы, живущие близко к соленому морю, шутят, что они будут "наркобаронами", только вместо наркотических веществ будет соль.

Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал все, что известно о ситуации с солью в Украине, сколько она стоит, появится ли в продаже и чем можно заменить соль. Читайте ЗДЕСЬ.

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