"Меняю пачку соли на канистру бензина": как украинцы отреагировали на дефицит соли (мемы)

Украинцы – несокрушимые, они умеют шутить по любой ситуации. Так и дефицит соли из-за того, что самый большой в Украине государственный завод "Артемсоль" в Донецкой области прекратил работу из-за боевых действий, украинцы восприняли с юмором.
В Сети на этот счет появилось множество мемов и шуток, ТСН.ua собрал самые лучшие из них.
«Меняю пачку соли на канистру дизеля», «Кафе было богатое и престижное. На всех столах были почти полные солонки", "Сегодня все искали соль, а я купил мешок сахара, знаю их шутки, нас не на*беш", "Если где-то на улице увидите объявление "продаю соль", то может это не наркоторговец, а обычный зеленый барыга "белой смертью", "Состоятельная холостячка из 2 кг соли ищет жениха с канистрой бензина", — шутят пользователи социальных сетей.
Украинский комический актер, юморист и игрок команды "VIP Тернополь" Тарас Стадницкий "прогнозировал", что два самых перспективных направления будущего — соль и марки (имея в виду популярные марки с надписью "Русский военный корабль иди на х*й").
наркотики не...— Файна Девка (@Tasha130873) May 26, 2022
а соль очень люблю... pic.twitter.com/tfoK0JCCNg
– А вы соль продаете?-- Volodymyr Anfimov (@v_anfimov) May 25, 2022
– Нет, тико показываю
— Красивое pic.twitter.com/N4n5fPK5VI
Не сыпь мне соль рану. Скажи лучше, где ты купил ее?– Макс Вышинский (@max_vyshynskyi) May 26, 2022
поговорка "рассыпала соль — до ссоры" сегодня работает по принципу мгновенной кармы— Alyona Ko (@mediarider) 26 мая 2022
Одни пользователи, отреагировав на высокие цены, сравнили соль с золотом, другие переименовали в "боль".
Одесситы, живущие близко к соленому морю, шутят, что они будут "наркобаронами", только вместо наркотических веществ будет соль.
Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал все, что известно о ситуации с солью в Украине, сколько она стоит, появится ли в продаже и чем можно заменить соль. Читайте ЗДЕСЬ.
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