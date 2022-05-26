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"Меняю пачку соли на канистру бензина": как украинцы отреагировали на дефицит соли (мемы)

"Меняю пачку соли на канистру бензина": как украинцы отреагировали на дефицит соли (мемы)

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Время на прочтение
2 мин
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"Меняю пачку соли на канистру бензина": как украинцы отреагировали на дефицит соли (мемы)

Фото из открытых источников

Украинцы – несокрушимые, они умеют шутить по любой ситуации. Так и дефицит соли из-за того, что самый большой в Украине государственный завод "Артемсоль" в Донецкой области прекратил работу из-за боевых действий, украинцы восприняли с юмором.

В Сети на этот счет появилось множество мемов и шуток, ТСН.ua собрал самые лучшие из них.

«Меняю пачку соли на канистру дизеля», «Кафе было богатое и престижное. На всех столах были почти полные солонки", "Сегодня все искали соль, а я купил мешок сахара, знаю их шутки, нас не на*беш", "Если где-то на улице увидите объявление "продаю соль", то может это не наркоторговец, а обычный зеленый барыга "белой смертью", "Состоятельная холостячка из 2 кг соли ищет жениха с канистрой бензина", — шутят пользователи социальных сетей.

Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников

Украинский комический актер, юморист и игрок команды "VIP Тернополь" Тарас Стадницкий "прогнозировал", что два самых перспективных направления будущего — соль и марки (имея в виду популярные марки с надписью "Русский военный корабль иди на х*й").

Одни пользователи, отреагировав на высокие цены, сравнили соль с золотом, другие переименовали в "боль".

Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников

Одесситы, живущие близко к соленому морю, шутят, что они будут "наркобаронами", только вместо наркотических веществ будет соль.

Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал все, что известно о ситуации с солью в Украине, сколько она стоит, появится ли в продаже и чем можно заменить соль. Читайте ЗДЕСЬ.

В тренде – уксус, соль и гречку скупать не стоит: шеф-повар Евгений Клопотенко

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