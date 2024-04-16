Мэр Белгорода-Днестровского снова попал в скандал: Граждан дал парню подзатыльник на глазах полиции — видео

В Белгород-Днестровском Одесской области мэр Виталий Граждан дал парню подзатыльник в парке прямо на глазах у полиции.

Видео опубликовал местный Telegram-канал.

Как видно на видео, двое ребят эмоционально выясняют отношения с полицией.

"Это же ненормально, как ты общаешься", — слышны фразы на видео.

Сам мэр Виталий Граждан в это время стоит рядом и слушает. Однако в какой-то момент камера меняет ракурс, мэр исчезает из кадра, и дальше видно, что одного из парней ударили.

Момент удара мэром не виден, однако после этого один из парней спрашивает полицейских: "Это нормальное поведение мэра?".

Как пышет Telegraf Граждан уже после инцидента записал видеообращение. В нем он обвинил молодых людей в провокациях – они якобы угрожали ему смертью.

"Они начали высказываться нецензурной бранью в парке, а потом, увидев меня, начали выкрикивать что-то. Когда мы подошли поближе к ним, то в мою сторону я услышал угрозу убийства... Я как мужчина, а не как мэр, набил бы морду. Такие понимают только силу. Я как мэр не вправе этого делать, поэтому была вызвана полиция… Любой нормальный мужчина врезал бы им за то, что они делали в парке", – прокомментировал мэр Белгорода-Днестровского.

Напомним, в 2022 году СБУ пришла с обысками к Виталию Граждану. Его подозревали в махинациях, связанных с возмещением ущерба, нанесенного одному из объектов района в результате ракетных обстрелов. Граждан после обысков СБУ заявил о якобы избиении.

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