Мэр Белгорода-Днестровского заявил, что его избили правоохранители: СБУ опровергает

СБУ уверяет, что мэр, несмотря на наличие ордера, провоцировал драку и пытался помешать работе правоохранителей.

СБУ пришла с обысками к мэру Белгород-Днестровского (Одесская область) Виталию Граждану.

Сам Граждан в Facebook заявил, что сотрудники СБУ во время проведения обысков его избили.

"После проведения обыска сотрудники спецподразделения СБУ превысили свои служебные полномочия, незаконно лишили меня и моих адвокатов свободы, запретив выход из рабочего кабинета, применили насилие, спецсредства (наручники), причинив телесные повреждения, осуществили задержание, унижая честь и достоинство, запретили вставать или сидеть, силой поместили меня под стол", – сказал он.

Что говорят в СБУ

СБУ в эксклюзивном комментарии для ТСН.ua отрицает обвинение мэра.

Правоохранители подтвердили, что действительно проводили следственно-оперативные действия в кабинете Граждана. Мероприятия проходили в рамках сразу двух уголовных производств: ч. 1 ст. 296 и ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Среди прочего мэр, баллотировавшийся на выборах от пророссийской партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, подозревается в махинациях, связанных с возмещением ущерба, нанесенного одному из объектов района в результате ракетных обстрелов.

Правоохранители уверяют, что пришли, чтобы провести обыск и изъять документы, подтверждающие противоправные действия.

По их словам, мэр, несмотря на наличие ордера, провоцировал драку и пытался помешать работе полиции и СБУ.

"Чтобы предотвратить срыв следственно-процессуальных действий, сотрудники СБУ применили предусмотренное законом мероприятие – надели на него наручники", – говорится в сообщении.

Служба безопасности убеждает, что никаких признаков физического насилия к мэру совершено не было.

В свою очередь, Нацполиция открыла производство по факту нападения на сотрудников СБУ при исполнении служебных обязанностей.

"Отдельно подчеркиваем — в условиях, когда настоящие Герои Украины гибнут на фронте, защищая Родину, любые попытки местных "князьков" наживаться на войне и человеческом горе получат скорую оценку правоохранительных органов", — подытожили в СБУ.

Ранее сообщалось, что СБУ производит обыск у митрополита УПЦ МП Ионафана из Винницкой области.

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