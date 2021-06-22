Мэр Бучи Федорук объявил, что Верховный суд вынес окончательное решение по делу о 890 га

Решение обжалованию не подлежит.

Верховный суд вынес окончательное решение по делу о 890 га в Буче Киевской области, которым закрепляются границы этого города.

Об этом сообщил Бучанский мэр Анатолий Федорук у себя на Фейсбуке.

"Наконец закончилась семилетняя эпопея с судебной волокитой вокруг 890 га земли Буче, которую якобы незаконно выделяли в частную собственность после 2002 года. Верховный Суд Украины поставил точку в нашем споре с прокуратурой и подтвердил факт, о котором мы говорили сразу, как только было объявлено первые публичные подозрения и предположения", — сообщил Анатолий Федорук.

Как уточнил секретарь Бучанского городского совета Тарас Шаправский, данное решение окончательное и обжалованию не подлежит.

"Кассационный гражданский суд в составе Верховного суда Украины окончательно отклонил кассационную жалобу Киевской областной прокуратуры, оставив в силе решения предыдущих инстанций, принятых в пользу общины Буче", — написал он.



Решение, которое обжаловала прокуратура, было вынесено Бучанским поселковым советом в 2002 году и касалось урегулирования вопросов землепользования Бучанского лесохозяйственного учреждения, частично обслуживала территорию, условной площадью 890 га в пределах поселка Буча. По данным горсовета, это треть территории Бучи, на которой проживает более 26 тыс. жителей, находится более 6 тыс. частных и 120 многоквартирных домов, школы, садики, медицинские учреждения, дороги, а также здание прокуратуры, объекты инженерно-транспортной инфраструктуры, гаражи, церкви, кладбища, ведут хозяйственную деятельность более 700 субъектов предпринимательской деятельности.

По мнению представителей прокуратуры, речь шла о земельных участках "Бучанской лесной дачи" вне населенного пункта, покрытых лесом первой категории, поэтому распоряжаться ими должен был Кабмин. Несмотря на то, что решение 2002 года был неоднократно проверено и подтверждено, в 2014 году областная прокуратура подала иск о признании его незаконным и Ирпенский городской суд вынес соответствующее решение. В течение семи лет юридическое управление Бучанского горсовета в судах доказывало, что община имела право распоряжаться своими землями, ссылаясь на документы советского периода, согласно которым "спорные" земли уже были частью населенного пункта задолго до 2002 года.

В частности, речь идет о выявленных в ходе проведения ремонтных работ в 2017 году архивных документов, среди которых "Дела по учету земель графическим способом Киево-Святошинского района Киевской области" 1961 и 1975 годов. Согласно этим документам, уже в этот период в состав поселка Буча полностью входила территория так называемой "Бучанской лесной дачи". При этом сведений о наличии на этой территории леса в документах не оказалось. Эти документы стали вновь открывшимся обстоятельствам, на основании которых удалось добиться пересмотра дела в суде.

Таким образом, суд пришел к выводу, что "спорный" участок в 890 га уже находилась в пределах территории общины Буче в 2002 году, статуса леса первой категории не было, а значит местный совет имела полное право распоряжаться им, выделяя земли физическим и юридическим лицам. При этом суд подтвердил ранее установленные факты, материалы лесоустройства 1980-х годов, на основании которых строила свою доказательную базу прокуратура, не были утверждены Гослесагентством, а что не может быть официальными документами, которые подтверждают статус леса. Ранее сообщалось, что против лиц, предоставивших прокурорам документы неизвестного происхождения, открыты уголовные производства по факту фальсификации доказательств.

23 апреля 2020 Ирпенский городской суд отменил решение 2014 года о признании незаконным решения о распоряжении землей за 2002 год. 6 октября 2020 Киевский апелляционный суд подтвердил это решение. Верховный суд своим решением постановил подтвердить оба этих документа и оставить кассационную жалобу прокуратуры без удовлетворения.

"Постановление вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит", — говорится в документе.

Ранее комментируя предыдущие решения судов о "спорных" 890 га в Буче, Шаправский отмечал, что иск прокуратуры и последующие решения судов после 2014 года ставили под угрозу лишения законных прав на землепользование более 26 тыс. жителей Бучи, которые получили земельные участки за последние 20 лет .

"Прокуратура пригрозила жителям Бучи выселением, возвращением участков в государственную собственность. Таких исков были десятки, под" каток "попали и социально незащищенные семьи, и семьи воинов АТО, а также дома некоторых общественных активистов, выступавших за "возвращение 890 га леса государстве". Затем имели место громкие обыски, предъявление подозрений и даже отстранения мэра от должности", — писал тогда Шаправский.

Также стоит напомнить, что в своих показаниях, опубликованных в ноябре 2017 года, экс-заместитель начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Дмитрий Сус рассказывал, что глава департамента Владимир Гуцуляк по указанию генпрокурора Юрия Луценко требовал у него нарушить и расследовать уголовное дело против Федорука по факту "хищения" 890 га леса в Буче несмотря на отсутствие каких-либо реальных доказательств и беспочвенность обвинений.

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