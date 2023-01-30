Мэр Бучи Федорук поехал в США после запрета: что известно (фото)

Накануне украинским чиновникам правительство запретило выезжать за границу без уважительных причин во время войны.

Мэр Бучи Анатолий Федорук поехал в США по приглашению американского чиновника и руководителя благотворительного фонда Брока Бирмана.

О командировке Федорук сообщил 29 января на своей странице в Facebook.

"Нахожусь в Соединенных Штатах с официальной командировкой", — написал он.

Фото: Анатолий Федорук

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По словам Федорука, его поездка должна помочь городу и региону отстроить дома, разрушенные российскими оккупантами.

"Поэтому я здесь как городской голова и глава Киевского регионального отделения Ассоциации городов Украины. Запланирован ряд важных встреч высокого уровня, где мы будем говорить о наших успехах и трудностях в восстановлении, а также обсуждать потребности Бучанской общины в долгосрочной перспективе", — добавил мэр Бучи.

Отметим, что Федорук возглавляет Бучу более 24 лет. В 1998 году он был избран Бучанским поселковым головой, затем переизбран на должность повторно в 2002 и 2006 годах. В 2007 избран Бучанским городским головой, переизбран повторно в 2010 и 2015 годах. По настоящее время Федорук – мер города Буча.

Фото: Анатолий Федорук

Фото: Анатолий Федорук

Во время полномасштабной войны Федорук неоднократно уезжал в командировку за границу — в Чехию, Польшу, Нидерланды и другие страны. Одну из поездок мэру пришлось прервать из-за российской ракетной атаки по энергетической инфраструктуре и присоединиться к встрече онлайн.

Напомним, недавно чиновникам в Украине запретили выезжать за границу без уважительных причин во время войны. Чиновники могут пересекать границу только на основании служебной командировки.

После этого народный депутат Николай Тищенко попал в громкий скандал. В разгар войны он уехал в Таиланд на встречу с "украинской громадой". В результате нардепа выгнали из "Слуги народа", лишив должности заместителя главы фракции.

Еще один скандал произошел с уже бывшим заместителем генерального прокурора Алексеем Симоненко. Он уехал в отпуск в Испанию, несмотря на прямой запрет. После этого Симоненко уволили.

Нардепа Николая Тищенко выгнали из партии "Слуга народа"

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