Мэр Чернигова обязал невакцинированных подчиненных регулярно сдавать COVID-тесты

ПЦР-тест придется делать каждые 72 часа.

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко во вторник, 5 октября, приказал невакцинированным от COVID-19 подчиненным ежедневно предоставлять справку с результатом ПЦР-теста.

Об этом сообщает GOROD.cn.ua.

Предполагается, что работники предприятий и структурных подразделений ЧМР должны будут перед работой предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов, или справку о том, что они переболели коронавирусом в течение последних полгода.

Подготовить соответствующий приказ мэр обязал своего заместителя по вопросам деятельности исполнительных органов совета.

В первую очередь речь идет об отделах, которые не имеют среди своих работников достаточного количества вакцинированных лиц. Это, в частности:

юридический отдел, отдел кадровой работы, департамент социальной политики, управление архитектуры и градостроительства, управление государственного архитектурно-строительного контроля, управление административных услуг, финансовое управление и фонд коммунального имущества ЧМР;

КП Чернигов водоканал, "Зеленстрой", "Дом книги", "Парковка и рынок", "Новозаводская", "Мунварта", "Горсвет", "Дворец культуры";

Черниговское троллейбусное управление;

ЖЭК-13 и ЖЭК-10;

Центральный парк культуры и отдыха.

Как сообщалось, после усиления карантина в Киеве посетителей в госадминистрациях, ЦНАП, предприятиях и организациях независимо от формы собственности будут пускать только с COVID-сертификатом или ПЦР-тестом.

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