Мэр Днепра анонсировал массовое переименование улиц города с российскими названиями

В списке на переименование более 20 улиц.

В Днепре в следующую среду, 20 апреля, переименуют первые более 20 улиц, названия которых связаны с РФ. Появятся в Днепре улицы Чернобаевская и Мариупольская. Переименование должно происходить с учетом мнений архитекторов и общественности.

Об этом мэр Борис Филатов сообщил во время телемарафона на телеканале "Днепр".

“Сейчас по всей стране идет массовая дерусификация. Мы будем отказываться от русских географических названий. Знаете, в чем проблема велика? Когда мы подняли количество улиц, их такое количество, что у нас даже новых наименований нет. Их просто десятки: всякие барнаульские, абхазские. Мы все не успеем переименовать в этой сессии. Уже список подготовлен около 20-25 улиц”, — сказал Филатов.

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По его словам, сейчас этот вопрос обсуждается с депутатским корпусом. Филатов уверен, что решение будет поддержано.

"Мы можем и онлайн провести сессию. Но очень знаково показать, что сессия будет проходить очно. Поэтому мы с коллегами согласовали так, что я выберу какой-нибудь зал, все будут на связи и условно за полчаса до сессии я скажу какую точку, и там проведем сессию", – рассказал мэр Днепра.

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