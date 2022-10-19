Мэр Днепра Филатов прокомментировал попытку его подкупа со стороны бывшего народного депутата

В октябре этого года экс-нардеп предложил Филатову рекордную сумму подкупа, зафиксированную в Украине.

Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал дело о попытке его подкупа за 22 млн евро со стороны бывшего народного депутата и застройщика, вероятно, речь идет о Максиме Никитасе.

Об этом Филатова написал в Facebook.

"Я не принимал и не принимаю участия ни в каких оперативных «комбинациях» правоохранительных органов.

Просто, когда мне предложили взятку, то я вначале вытаращил глаза от такой наглости, а потом потопал в НАБУ, как этого прямо требует от чиновников закон "О предотвращении коррупции" ", – отметил мэр.

Филатов также надеется, что благодаря этой истории к нему "перестанут лезть с непристойными предложениями, а некоторые мои подчиненные все-таки поймут, если кто-то проворуется, то я никого не буду прикрывать".

Напомним, 18 октября НАБУ и САП разоблачили бывшего нардепа на попытке подкупа за 22 млн евро городского головы Днепра.

В октябре нардеп, в прошлом занимавший высокую должность в государственной компании "УкрБуд", предложил мэру Днепра взятку за заключение контракта на строительство метрополитена вне конкурса с находящимися под его контролем компаниями.

В НАБУ, комментируя задержание, отметили, что решается вопрос об уведомлении о подозрении.

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