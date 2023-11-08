Мэр Днепра Филатов возмутился решением Рады забрать у громад военные налоги: "Технически разыграли"

Рада забрала у Днепра почти 4 четыре миллиарда гривен, отметил Филатов.

Мэр Днепра Борис Филатов выразил возмущение принятым Радой законопроектом, предусматривающим изъятие из местных бюджетов средств, полученных из налогов зарплат военных.

Об этом он написал на странице в телеграмм-канале.

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"Снимаю шляпу перед нашими парламентариями и чиновниками, которые так технически разыграли местное самоуправление. Так что, уважаемые коллеги, сейчас вы получили безумно большие средства. Надеюсь, вам удастся не только рационально потратить их на нужды Сил Обороны. Но и открыто отчитаться обществу относительно расходов", — говорится в его сообщении.

Кроме того, Филатов напомнил парламентариям, что территориальная громада Днепра закупила для военных 80 карет скорой помощи, предоставила 700 грузовиков и 1700 дронов.

По его словам, согласно принятому закону, Рада забрала у Днепра почти 4 четыре миллиарда гривен.

Более того, Филатов обвинял протестующих и назвал их "полезными идиотами", "которые своими митингами создавали центральной власти картинку — чтобы она могла ограбить местное самоуправление".

Напомним, 8 ноября, Парламент одобрил во втором чтении законопроект №10037 по изъятию военного НДФЛ из громад.

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