Мэр еще одного областного центра призвал горожан ехать в село: во время блэкаута жить можно будет и в школах

В Тернополе в школах на случай продолжительного блэкаута оборудуют специальные пункты для горожан.

Городской голова Тернополя Сергей Надал призвал жителей города ехать в села. Также в городе в школах будут оборудованы пункты обогрева, где будут генераторы и места для сна.

Об этом он написал на своем телеграм-канале.

Он сообщил, что Тернополь готовится к сложной зиме. Если в городе надолго будет блэкаут, то в школах оборудуют временные пункты обогрева, где можно будет зарядить телефон, согреться и даже ночевать, поскольку в квартирах может быть очень холодно. Также в этих местах развернут полевую кухню.

"На случай длительного отключения электроэнергии (несколько дней подряд) и значительного снижения температуры мы готовим пункты обогрева в помещениях образовательных заведений нашего города. Мы оборудуем их генераторами, доступом к интернету, биотуалетами. Там можно будет набрать питьевую воду, зарядить телефоны, воспользоваться полевой кухней, средствами гигиены, медикаментами.Также эти помещения будут доступны для временного проживания", – написал Надал.

Также мэр Тернополя призвал жителей города ехать в села, поскольку там можно будет согреться печным отоплением.

Блэкаут в Украине: как города готовятся к зиме

Из-за постоянных обстрелов украинской энергетической инфраструктуры в Украине без электричества могут остаться многие населенные пункты. В ВОЗ считают, что ракетные обстрелы инфраструктуры приведут к тому, что 2-3 миллиона украинцев вынуждены будут покидать свои дома, также ожидается вспышка различных инфекционных заболеваний.

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призывает жителей многоэтажных жилых домов на зиму выехать в село. Он убежден, что ситуация с электроснабжением будет только ухудшаться.

Виталий Кличко считает, что зимой из Киева может быть вывезена часть людей, однако это будет не эвакуация, а просто временный переезд.

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