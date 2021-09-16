Мэр Франковска обещал 100 тыс. первой забеременевшей после вакцинации: 100 женщин требуют деньги

Марцинкив сказал, что его обещание о 100 тыс. премии первой женщине, которая забеременеет после вакцинация было шуткой.

7 сентября мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив дал поручение выплатить премию в размере 100 тыс. гривен первой женщине в объединенной территориальной громаде, которая забеременеет после вакцинации. Таким образом Марцинкив хотел развеять миф о том, что вакцинированные от COVID-19 не могут забеременеть.

Однако мэр Ивано-Франковска столкнулся с другой проблемой. В настоящее время около ста женщин, которые забеременели после вакцинации, требуют от мэра обещанные 100 тыс. Об этом Марцинкив рассказал в эфире радио "Западный полюс".

Также читайте В Ивано-Франковске депутатов горсовета вакцинировали прямо во время сессии

"Я так в шутку сказал, что будем выплачивать 100 тыс. гривен. У меня более 100 сегодня заявок от женщин, которые после вакцинации просто в Viber и Facebook присылают, когда они первый раз вакцинировались, второй и когда забеременели", — сказал он.

Марцинкив добавил, что все же очень большое количество девушек и женщин, в том числе педагогов, до сих пор верят в то, что после вакцинации от COVID-19 не смогут иметь детей.

Напомним, на том же совещании 7 сентября мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив запретил выплачивать материальную помощь на лечение от COVID-19 невакцинированным жителям города.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку