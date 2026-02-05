Мэр Галича на Прикарпатье продавал землю "под ключ": оперативное видео

Обыски у мэра на Прикарпатье / © Управление СБУ в Ивано-Франковской области

На Ивано-Франковщине городской голова за передачу предпринимателю трех земельных участков получил более 230 тысяч гривен неправомерной выгоды. Во время получения последней части взятки чиновника задержали сотрудники полиции и СБУ.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, опубликовав оперативное видео.

По данным следствия, чиновник требовал от предпринимателя более 230 тысяч грн за содействие в передаче в аренду трех земельных участков коммунальной собственности.

Городской голова заверил предпринимателя, что передача земли фактически состоится «под ключ». В частности он обеспечит принятие всех необходимых решений на сессии городского совета, изменение целевого назначения участков, изготовление необходимой документации и организацию земельных аукционов на электронной площадке с определенным победителем.

Деньги передавались несколькими траншами. Первую часть в размере 2 тысяч долларов чиновник получил в июле 2025 года. После этого городской совет принял решение об изменении целевого назначения земель и подготовки их к аукциону.

Получив следующие 1600 долларов, городской голова обеспечил размещение лота на официальном сайте и организовал участие фиктивных участников аукциона, чтобы гарантировать победу «своему» предпринимателю.

После победы бизнесмена городской голова потребовал еще 100 тыс. грн, угрожая блокировать заключение договора аренды. После поступления этих средств чиновник инициировал принятие решения об изменении целевого назначения участка, что позволило размещение там производственных и складских сооружений.

Городского голову задержали в служебном кабинете во время получения четвертого транша — за финальное оформление документации.

Как сообщили в управлении СБУ, во время обысков по месту работы и жительства фигуранта правоохранители изъяли:

около полумиллиона гривен в разных валютах, в том числе полученных преступным путем;

мобильные телефоны;

документы и другие доказательства преступления.

Чиновнику объявили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Местное издание «Галка» выяснило, что правоохранители провели обыски в Галицком городском совете и по месту жительства мэра Галича Олега Кантора.

В городском совете журналистке издания сообщили, что Олега Кантора нет на рабочем месте. На вопрос об обысках ответили «без комментариев» и положили трубку.

Напомним, в Киеве перед судом предстанет начальник коммунального предприятия из-за закупки антипарковочных столбиков ненадлежащего качества.