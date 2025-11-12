- Дата публикации
Мэр Харькова раскрыл цель РФ в отношении города
Терехов отметил, что есть осознание: зима 2025 года будет значительно строже предыдущих.
Россия не просто хочет оставить Харьков без света или отопления. Его цель — сделать город непригодным к жизни.
Об этом в интервью Ara сказал мэр Харькова Игорь Терехов.
По словам чиновника, россияне хотят заставить харьковчан покинуть город,
«Враг вернулся к своей циничной тактике: атаке на энергетическую инфраструктуру. Агрессор не просто хочет оставить нас без света или отопления. Его цель — заставить харьковчан покинуть город, сделать Харьков непригодным для жизни. Мы сделали все возможное, чтобы подготовиться, но мы не всемогущи», — признал Терехов.
Напомним, утром 12 ноября Харьков атаковали БпЛА. Есть разрушения и потерпевшие.
Терехов сначала проинформировал о трех попаданиях вражеских боевых дронов в Холодногорском районе города. Это центр Харькова. Предварительно из-за попадания «Шахедов» повреждены гражданское производственное предприятие и частные дома.
Как сообщил глава Харьковской ОВА, из-за обстрела РФ пострадали 5 человек.