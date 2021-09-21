Мэр Ивано-Франковска пообещал педагогам 1 млн грн за вакцинацию и объяснил, как получить деньги

Мэр Ивано-Франковска пообещал педагогам 1 млн грн за вакцинацию и объяснил, как получить деньги

В Ивано-Франковске уже есть учебные заведения, где вакцинировано 90% педагогов.

Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, который ранее обещал 100 тыс. грн женщине, которая забеременеет после вакцинации, а потом назвал это шуткой, на этот раз сказал, что выделит тому учебному заведению, где вакцинировалось 100% педагогов, 1 млн грн.

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Об этом говорилось во время оперативного совещания в городском исполнительном комитете Ивано-Франковского горсовета.

Мэр Франковская сказал, что 1 млн грн может получить то заведение Ивано-Франковской громады, в котором первыми вакцинируются 100% педагогов. Деньги пойдут на развитие инфраструктуры.

"Первое заведение, которое достигнет 100%, получит миллион гривен на развитие инфраструктуры", — сказал Марцинкив.

Инициативу мэра поддержал директор городского департамента образования и науки Игорь Максимчук. Он отметил, что это будет хорошим стимулом для педагогов.

"В случае перехода к "красной" карантинной зоны для работы в обычном режиме нужно иметь 100% вакцинированных работников. У нас уже есть учебные заведения, где имунизувалися более 90%", — сказал Игорь Максимчук.

Напомним, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив запретил выплачивать материальную помощь на лечение от COVID-19 невакцинированным жителям города.

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