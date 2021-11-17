Мэр Ивано-Франковска пообещал ученикам 15 тысяч гривен премии за 200 баллов на ВНО

Так глава города поощряет лучшие результаты внешнего независимого оценивания.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал выплатить ученикам местных школ денежную премию за высшие баллы ВНО.

Об этом галава города сообщил на своей странице в Facebook.

За 198 баллов учащиеся получат 9 тыс. грн;

за 199 – 12 тыс. грн,

за 200 баллов – 15 тыс. грн.

Таким образом мэр решил поощрять школьников к более высоким результатам внешнего независимого оценивания. Премия будет выдаваться за каждый отдельный результат.

"Учиться никогда не поздно. Можно даже научиться учиться. А за знание получить премию. На исполкоме приняли решение поощрять одаренных детей", — написал Марцинкив.

Напомним, ранее мэр Ивано-Франковска во время оперативного совещания дал поручение выплатить премию в 100 тысяч гривен первой женщине в объединенной территориальной общине, которая забеременеет после вакцинации. Таким образом, Марцинкив хотел развеять миф о том, что привитые от COVID-19 не могут забеременеть. Вскоре около ста женщин, забеременевших после вакцинации, потребовали от мэра обещанные 100 тысяч. В ответ Марцинкив заявил, что его обещание о 100 тыс. премии было лишь шуткой.

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