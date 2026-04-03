Мэр Ивано-Франковска посоветовал родителям "бить детей" — как объяснил свои слова
Глава города уверяет, что высказывания были на эмоциях.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предлагает «бить детей» за использование петард во время войны в стране. Эти слова вызвали негодование в Сети.
Впоследствии в эфире телеканала «Вежа» городской глава Ивано-Франковска подчеркнул, что это было «эмоциональное высказывание».
Он объяснил свои эмоциональные высказывания тем, что петарды во время войны представляют реальную угрозу. Взрывы травмируют людей и могут провоцировать посттравматические реакции у вернувшихся с фронта военных.
Что предшествовало
Руслан Марцинкив заявил о росте случаев подрыва петард в городе, которые, по его словам, все чаще устраивает молодежь ради видео для TikTok.
По словам мэра, из-за таких взрывов правоохранители вынуждены реагировать на сообщения, ведь в условиях войны любой громкий звук может вызвать подозрение. Он подчеркнул, что подобные действия создают дополнительную нагрузку на службы и тревожность для жителей.
Марцинкив считает, что проблему следует решать прежде всего через воспитательную работу с детьми и родителями.
«Лучше дать по жопе один раз и на всю жизнь запомнить, чем разрушить жизнь себе и другим. Дедовскими методами лучше воспитывается», — отметил мэр.
Ранее на одной из сессий городского совета он сказал:
«Может, мы заигрались в буллинги-шмулинги. Раньше отец снимал ремень, давал по ж*пе и все было нормально, а сейчас у нас всякие другие вещи. Было все нормально. Все мы выросли нормальные, а сейчас не дай Бог что-то скажи».