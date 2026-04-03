Руслан Марцинков. Фото: Facebook

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предлагает «бить детей» за использование петард во время войны в стране. Эти слова вызвали негодование в Сети.

Впоследствии в эфире телеканала «Вежа» городской глава Ивано-Франковска подчеркнул, что это было «эмоциональное высказывание».

Он объяснил свои эмоциональные высказывания тем, что петарды во время войны представляют реальную угрозу. Взрывы травмируют людей и могут провоцировать посттравматические реакции у вернувшихся с фронта военных.

Что предшествовало

Руслан Марцинкив заявил о росте случаев подрыва петард в городе, которые, по его словам, все чаще устраивает молодежь ради видео для TikTok.

По словам мэра, из-за таких взрывов правоохранители вынуждены реагировать на сообщения, ведь в условиях войны любой громкий звук может вызвать подозрение. Он подчеркнул, что подобные действия создают дополнительную нагрузку на службы и тревожность для жителей.

Марцинкив считает, что проблему следует решать прежде всего через воспитательную работу с детьми и родителями.

«Лучше дать по жопе один раз и на всю жизнь запомнить, чем разрушить жизнь себе и другим. Дедовскими методами лучше воспитывается», — отметил мэр.

Ранее на одной из сессий городского совета он сказал:

«Может, мы заигрались в буллинги-шмулинги. Раньше отец снимал ремень, давал по ж*пе и все было нормально, а сейчас у нас всякие другие вещи. Было все нормально. Все мы выросли нормальные, а сейчас не дай Бог что-то скажи».