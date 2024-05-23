Мэр Ивано-Франковска пожаловался на мобилизацию: в чем причина

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что коммунальным предприятиям города не хватает почти 300 работников. Причиной кадрового дефицита глава города называет мобилизацию — многие Ивано-Франковские коммунальщики служат в рядах ВСУ.

Об этом он сказал в четверг, 23 мая, во время прямого эфира на радио "Західний полюс".

"Есть большая проблема в человеческом ресурсе. Все-таки ощущается нехватка 282 работников на наших коммунальных предприятиях. Сейчас к этому количеству добавились еще 16 работников, недавно мобилизованных", — говорит Марцинков.

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Ивано-Франковский мэр добавил, что работники коммунальных предприятий, кроме того, поехали на восток Украины, чтобы строить фортификационные сооружения.

По словам Марцинкива, больше всего вакансий сейчас на трех коммунальных предприятиях — "Муниципальная дорожная компания", "Благоустройство" и "Электроавтотранс".

Напомним, в Ивано-Франковской области осудили мужчину, который уклонился от мобилизации. У подсудимого обнаружили искажение рук и болезнь позвоночника, однако с этими заболеваниями он был признан ограниченно пригодным к военной службе.

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