Мэр Ивано-Франковска предложил 100 тысяч гривен женщине, которая первой забеременеет после вакцинации

Мэр Ивано-Франковска предложил 100 тысяч гривен женщине, которая первой забеременеет после вакцинации

Глава города хочет развеять миф о том, что вакцинированные не могут забеременеть.

Во вторник, 7 сентября, городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив во время оперативного совещания дал поручение выплатить премию в размере 100 000 гривен первой женщине в объединенной территориальной общине, которая забеременеет после вакцинации.

Об этом стало известно из трансляции совещания, которая велась в Facebook.

По словам Марцинкива, ему пришлось услышать в разговоре с неназванной женщиной миф о том, что вакцинированные от COVID-19 не могут забеременеть. Городской председатель Ивано-Франковска предложил выплатить премию за первый случай, который опровергнет такое безосновательное утверждение.

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Первый заместитель Виктория Сусанина и начальник управления здравоохранения Мария Бойко получили поручение рассмотреть возможность выплатить первой женщине в общине, которая забеременеет после вакцинации, 100 тысяч гривен.

Мария Бойко отметила, что не знает, каким образом отследить первую беременность после вакцинации, но подтвердила, что действительно такой миф бытует, но "жизнь показывает совсем обратное".

"Хорошее чудо — проверенное чудо", — отметил в ответ Марцинкив.

Напомним, на том же совещании мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив запретил выплачивать материальную помощь на лечение от COVID-19 невакцинированным жителям города.

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