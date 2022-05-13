Мэр Ивано-Франковска призвал горожан пересаживаться на велосипеды и ходить пешком

Украинцы столкнулись с топливным кризисом из-за дифицита топлива на АЗС и высоких цен на него.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал жителей города пересаживаться на велосипеды, а также ходить пешком. Мол, именно топливный кризис должен стимулировать людей переходить на альтернативные виды транспорта.

Об этом городской голова сказал в эфире радио "Западный полюс".

"Я призываю пользоваться больше велосипедами, пешеходным движением. Тем более что погода сегодня позволяет сэкономить средства. Давайте переходить на такие вещи", – сказал Марцинков.

По его словам, город сделал определенный запас топлива. Впрочем, его может не хватить даже для полноценной работы общественного транспорта.

"Стараемся это решать, но может быть где-то уменьшенное количество выпуска транспорта. Проблема есть, запас мы сделали, но мы не знаем, сколько времени будет этот топливный кризис", — подчеркнул глава Франквска.

Как сообщалось, ивано-франковские рестораторы просят мэрию разрешить работу летних площадок. Впрочем, в городском совете отмечают: прежде всего нужно учесть ситуацию в Украине. Кроме того, в этом вопросе должен быть здоровый компромисс.

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