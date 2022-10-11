Мэр Ивано-Франковска призвал жителей избегать центра города и объектов инфраструктуры

В областном центре закрыли детсады, а в школах ввели дистанционное обучение.

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал жителей избегать центра города и инфраструктурных объектов.

Об этом он сказал во время прямого эфира на своей странице в Facebook 11 октября.

"Не пренебрегайте воздушными тревогами. На самом деле, опасность есть. У врага осталось еще достаточно ракет и разных квадрокоптеров, поэтому не пренебрегайте воздушными тревогами. Старайтесь избегать центра города и объектов инфраструктуры", — подчеркнул мэр.

Городской голова просит не пренебрегать сигналами о воздушной тревоге. По его словам, до конца этой недели в Ивано-Франковске закрыли детские сады, а школы перевели на дистанционку.

В понедельник, 10 октября, армия РФ атаковала ракетами Ивано-Франковскую область. Зафиксированы удары по объектам критической инфраструктуры.

Массированный обстрел Украины 10 октября

Утром 10 октября россияне активизировали свой террор по отношению к мирному населению — сразу в нескольких крупных городах Украины раздались взрывы. Только к обеду оккупанты выпустили 83 ракеты, 43 из них сбиты.

В частности, армия РФ атаковала ракетами Ивано-Франковскую область. Зафиксированы удары по объектам критической инфраструктуры.

В результате обстрела произошло попадание по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и Киеве. По предварительным данным, погибли 19 человек, еще 105 были травмированы.

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