Мэр Ивано-Франковска призвал жителей многоэтажек ехать на зиму в село: "Ситуация ухудшается"

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призывает жителей многоэтажных жилых домов на зиму выехать в село. Он убежден, что ситуация с электроснабжением будет только ухудшаться.

Об этом он сказал 17 ноября в эфире радио "Западный полюс".

Марцинкив убежден, что ситуация с отсутствием электричества будет только ухудшаться. Может случиться так, что света не будет несколько дней. Мэр Ивано-Франковска добавил, что город готовит пункты обогрева для жителей многоэтажек, однако они могут не вместить всех желающих, поэтому Марцинкив призвал жителей города переезжать в село.

"Рекомендую найти место пребывания в сельской местности или в индивидуальных домах. Кто-то может иметь семью, знакомых в селах. Желательно договориться о проживании, очень тяжело будет выживать в многоквартирных домах", — пояснил мэр.

Также мэр Франковска призвал жителей близлежащих сел приютить женщин и детей из городских многоэтажек. Руслан Марцинкив добавил, что из-за российских обстрелов 53 многоэтажки во Франковске остались без отопления.

Масштабные ракетные обстрелы Украины

Российские террористы от 10 октября массированно обстреливают Украину своими ракетами. Последний массированный обстрел был 15 ноября. Россия выпустила по Украине около 100 ракет. Большую часть из них удалось сбить, однако другие поразили энергетическую инфраструктуру. Поэтому в Украине критическая ситуация с электроснабжением.

Спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков признал, что Россия уничтожает украинскую энергетическую инфраструктуру и хочет посреди зимы оставить украинцев без газа и света, чтобы "были переговоры".

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