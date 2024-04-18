Мэр Ивано-Франковска разгневано обратился к "активистам", которые помогают врагу

После утренних взрывов в Ивано-Франковске мэр города Руслан Марцинкив эмоционально обратился к украинцам, которые забывают об информационной тишине.

Видеообращение городского головы появилось в его Facebook.

Марцинков отмечает, что Прикарпатье оказалось под атакой дронов, но силам ПВО удалось сбить все БпЛА. По его словам, сейчас вся страна находится в опасности, поэтому следует соблюдать информационную тишину и не публиковать то, что может помогать врагу.

"Особенно хочу сказать о "полезных" идиотах, "активистах", постящихся в разных Телеграмм-каналах и социальных сетях определенные вещи, помогающие врагу. Сколько можно говорить о том, что нельзя выставлять фото, видео: куда летит, летящий ! Таким образом из открытых источников враг видит соответствующую информацию. Поэтому обращаю внимание на то, что такие вещи нельзя делать", — эмоционально обратился Марцинков.

Мэр Франковска отмечает, что россияне 99% информации получают от таких "активистов", которые сразу публикуют в Сети фото или видео взрывы, работы ПВО или другой контент, который может помогать врагу.

"Просьба – соблюдайте информационную гигиену", — заметил он.

Напомним, в 06:14 на Прикарпатье была объявлена воздушная тревога. В Ивано-Франковске раздались громкие взрывы. Сирены в регионе звучали более часа.

В Ивано-Франковской ОВА сообщили, что РФ атаковала беспилотниками Ивано-Франковскую область. Целью являлись объекты критической инфраструктуры.

Читайте также: