Мэр Ивано-Франковска запретил выдавать помощь на лечение COVID-19 невакцинированным жителям

Почти 4 тысячи жителей Ивано-Франковска получили помощь на лечение коронавируса. Теперь условия оказания такой помощи изменят.

Сегодня, 7 сентября, городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив запретил выплачивать материальную помощь на лечение от COVID-19 невакцинированным жителям города.

Соответствующее поручение мэр дал на сегодняшнем оперативном совещании. Теперь чиновники прежде, чем выделить помощь, будут спрашивать у местных жителей, получили ли они прививки от коронавируса.

В общем помощь на лечение коронавирусного заболевания от начала 2021 года уже получили почти 4 тыс. жителей Ивано-Франковска на сумму более 11 млн грн. Мэр отметил, что это большие суммы и дал поручение уточнять жители, которые просят помощь на лечение от Covid-19, были ли они вакцинированы.

"Теперь если обращаются за материальной помощью, пусть указывают, были ли вакцинированы. Если человек был вакцинирован и заболела, то одно дело. Но если не воспользовалась этим правом и обращается за помощью... Когда не было вакцины, то это понятно. Пожалуйста, пусть теперь это указывают, и от этого будет зависеть материальная помощь", — сказал глава города.

Напомним, 31 августа мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пригрозил увольнением работникам городского совета, которые будут отказываться от вакцинации против коронавируса. Марцинкив отметил, что единственной причиной отказа от прививки может быть протопоказание и его должен подтвердить врач, предоставив соответствующую справку.

Кроме этого, чтобы увеличить темпы вакцинации, глава Ивано-Франковска пообещал выплатить премии учителям, которые до 31 августа получили прививки хоть одной дозой вакцины. В городе в целом вакцинировались по меньшей мере 47% педагогов, однако этого недостаточно, чтобы во время обучения школы не отправили на карантин.

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