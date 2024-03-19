Мэр Конотопа прокомментировал ракетные удары по городу: "Здесь есть какой-то "ждун"

Конотопские власти, что в Сумской области, считают, что в городе могут быть так называемые "ждуны". Именно они, вероятно, сообщают об обстрелах российских военных.

Об этом в эфире "Суспільного" рассказал городской голова Конотопа Артем Семенихин.

"Мы обоснованно считаем, что здесь есть какой-то "ждун" или "ждуны", которые корректируют вражеские удары по Конотопу. кто непосредственно видит это на месте. Здесь есть чем заниматься нашим спецслужбам. Я уверен, что они справятся с этой задачей", — сказал Семенихин.

Мэр также рассказал, что накануне российские оккупанты ударили по городу управляемой авиационной ракетой Х-59. Днем ранее захватчики атаковали Конотоп "Искандер-К"

"У людей в основном выбиты стекла, стекло, повреждены в частных усадьбах ворота. Благодаря гуманитарным общественным организациям сейчас эти вопросы решены", — добавил чиновник.

Напомним, днем, 18 марта , россияне нанесли ракетный удар по Конотопу. В результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура города. Из-за повреждений отсутствовало тепло и горячее водоснабжение в одном из микрорайонов города.

Также 17 марта РФ нанесла два удара по Конотопу. В результате ракетной атаки были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

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