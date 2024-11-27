Мэр Конотопа заявил, что на Сумщине должны мобилизовать коммунальщиков

Семенихин упрекнул главу Сумской ОВА Владимира Артюха в том, что тот якобы отменил бронирование работникам коммунальных предприятий.

В Сумской области должны мобилизовать работников коммунальных предприятий критической инфраструктуры.

Об этом утверждает мэр Конотопа Артем Семенихин.

Семенихин упрекнул главу Сумской ОВА Владимира Артюха в том, что тот якобы отменил бронирование работникам коммунальных предприятий критической инфраструктуры.

"Мне стало известно, что господин Артюх своим решением отменил бронь работникам коммунальных предприятий. Более того, дал поручение СБУ выделить по одному человеку каждого работника ТЦК, чтобы проконтролировать, чтобы всех работников коммунальных предприятий критической отрасли призвать в ряды ВСУ за два дня — четверг и пятницу. Мне звонят из ТЦК и говорят, что у них указание мобилизовать всех работников водоканала, "Теплогаранта", – утверждает мэр Конотопа.

В ответ изданию "Кордон. Медиа" в пресс-службе Сумской ОВА сказали, что не владеют информацией по этой ситуации. Официального комментария ОВА относительно этой информации пока не было.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада разрабатывает новые правила военной службы для мужчин 55–60 лет.

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