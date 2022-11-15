Масштабная воздушная тревога в Украине: мэр Кривого Рога рассказал, откуда летят ракеты

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул предупреждает о пусках ракет из России. Предварительно, из района Волгоград-Астрахань.

Александр Вилкул предупреждает, что оккупанты массово выпустили по Украине ракеты Х-101 из самолетов Ту-95.

Об этом он сообщил в своем телеграмме.

"Кривой Рог. Срочно переходим в укрытие. Массовый пуск ракет Х-101 с Ту-95 из района волгоград-астрахань. Вероятны две волны. Цели в Украине не известны. Не пренебрегайте безопасностью!" – призывает Вилкул.

Тем временем журналист Андрей Цаплиенко сообщает, что в Украину летят еще и "Калибры" из Черного моря.

"Несколько минут назад зафиксированы пуски ракет "Калибр" с Черного моря. Это они (оккупанты — ред.) мстят за непоколебимую позицию Украины по условиям переговоров и позору на саммите G20. Вывод войск, границы 1991 года, репарации", — подчеркнул журналист. .

Напомним, в Украине по состоянию на 14:20 15 ноября объявлена масштабная воздушная тревога по всей территории страны.