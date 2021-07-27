Мэр Кропивницкого предложил вакцинироваться в троллейбусах и автобусах

Мэр подчеркнул, что необходимо ускорить процесс вакцинации в городе.

Мэр Кропивницкого Андрей Райкович отметил, что в городе нужен более активный процесс массовой вакцинации населения. Он предложил развернуть мобильные пункты вакцинации от коронавируса в городских автобусах и троллейбусах.

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Об этом сообщается на сайте Кропивницкого городского совета.

На еженедельном аппаратном совещании, которое состоялось вчера, 26 июля, мэр Кропивницкого подчеркнул, что необходимо ускорить процесс вакцинации в городе. Управление здравоохранения получило задание формировать дополнительные бригады, которые будут осуществлять вакцинацию населения и требовать для города новых партий вакцин.

"Рядом с нами уже новые штаммы, косят молодежь. Нам необходимо подумать о развертывании в существующих, еще и дополнительных пунктов вакцинации. Мы можем организовать мобильные пункты в наших автобусах или троллейбусах и пустить их на окраинные микрорайоны — Лелековку, Арнаутовку или Завадовку. Можно обработать дополнительно этот транспорт дезинфекторами, Wi-Fi там есть, то есть интернет — связь организовать возможно", — акцентировал Андрей Райкович.

Андрей Райкович призвал на вакцинацию активно приглашать дворников, работников ЖЭО, кондукторов общественного транспорта, водителей маршруток, медиков, педагогов, соцработников и тому подобное.

"Все, у кого работа, связанная с общением с людьми, кому не противопоказана по состоянию здоровья вакцинация, должны быть привиты! Это тот случай, когда качество и безопасность зависят от количества вакцинированных, — отметил глава города.

Напомним, что за сутки 25 июля провакцинировано 49057 человек, а по состоянию на 26 июля 2021 в Украине от коронавируса уже привито 4812500 человек.

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