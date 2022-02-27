Мэр Купянска "сдал" город российской армии: объявлено подозрение о госизмене (видео)

Мэр заявил, что жизнь города "зависит от того, как мы себя сейчас зарекомендуем".
Мэр Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора "сдал" город российской армии. Мужчина записал видеообращение и заявил, что принял это решение.
Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование из-за посягательств на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и государственной измены.
Отметим, что Мацегору избрали мэром Купянска от политической партии "Опозиційна платформа - За життя" в 2020 году.
Что сказал Мацегора:
"Четыре дня назад город оставили все: СБУ, прокуратура, военкомат, отряд теробороны. Мы остались сами. Я со своими подчиненными и райотдел полиции, который до последнего момента находился и находится рядом со мной".
Я принял это решение. Решение за мной. Ответственность за происходящее в городе лежит на мне. Я в городе все это время остаюсь дальше. Все вопросы жизнеобеспечения на мне.
Сегодня я нахожусь на месте и хочу заверить, что будет работать больница, школа, детсады. С завтрашнего дня работаем в обычном режиме. Не боимся провокаций, на которые, по словам военных, они будут реагировать должным образом", – сказал мэр.
Мацегора подчеркнул, что самое время горожанам "смело возвращаться к жизни, налаживать быт". Он заявил, что жизнь города "зависит от того, как мы себя сейчас зарекомендуем", поэтому "смело вылезайте из подвалов и бомбоубежищ".
По данным следствия, городской голова умышленно совершил действия, направленные на ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной безопасности Украины.
Мэр перешел на сторону страны-агрессора – Российской Федерации. Мужчина в условиях военного положения предоставил представителям РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.
Кроме того, Мацегора совершил умышленные действия с целью изменения границ территории Украины, о чем сообщил публично в Сети. Уголовное производство направлено в следственный отдел Управления СБУ в Харьковской области.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 18:00 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- самолеты — 27
- вертолеты — 26
- танки – 150
- боевые бронированные машины — 706
- пушки – 50
- ЗРК "Бук" -1
- "Грады" — 4
- автомобильная техника — 30
- цистерны – 60
- БпЛА ОТР2-2
- корабли и катера — 2
- Личный состав ориентировочно – 4500
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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