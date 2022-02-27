Мэр Купянска "сдал" город российской армии: объявлено подозрение о госизмене (видео)

Мэр заявил, что жизнь города "зависит от того, как мы себя сейчас зарекомендуем".

Мэр Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора "сдал" город российской армии. Мужчина записал видеообращение и заявил, что принял это решение.

Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование из-за посягательств на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и государственной измены.

Отметим, что Мацегору избрали мэром Купянска от политической партии "Опозиційна платформа - За життя" в 2020 году.

Что сказал Мацегора:

"Четыре дня назад город оставили все: СБУ, прокуратура, военкомат, отряд теробороны. Мы остались сами. Я со своими подчиненными и райотдел полиции, который до последнего момента находился и находится рядом со мной".

Я принял это решение. Решение за мной. Ответственность за происходящее в городе лежит на мне. Я в городе все это время остаюсь дальше. Все вопросы жизнеобеспечения на мне.

Сегодня я нахожусь на месте и хочу заверить, что будет работать больница, школа, детсады. С завтрашнего дня работаем в обычном режиме. Не боимся провокаций, на которые, по словам военных, они будут реагировать должным образом", – сказал мэр.

Мацегора подчеркнул, что самое время горожанам "смело возвращаться к жизни, налаживать быт". Он заявил, что жизнь города "зависит от того, как мы себя сейчас зарекомендуем", поэтому "смело вылезайте из подвалов и бомбоубежищ".

По данным следствия, городской голова умышленно совершил действия, направленные на ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной безопасности Украины.

Мэр перешел на сторону страны-агрессора – Российской Федерации. Мужчина в условиях военного положения предоставил представителям РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Кроме того, Мацегора совершил умышленные действия с целью изменения границ территории Украины, о чем сообщил публично в Сети. Уголовное производство направлено в следственный отдел Управления СБУ в Харьковской области.