Мэр Лондона отказал Кличко передать Киеву авто, которые британцы сдали на металлолом

Мэр Лондона Садик Хан отказался передать Киеву автомобили, которые жители Британии сдали в рамках программы по борьбе с вредными выбросами.

Мэр Лондона Садик Хан отклонил просьбу Киевского городского головы Виталия Кличко передать автомобили, которые сдали жители британской столицы, как не отвечающие экологическим требованиям.

Об этом пишет The Telegraph.

В Лондоне действует программа ULEZ (Ultra Low Emission Zone), согласно которой автомобилисты могут получить одноразовую выплату в размере 2000 фунтов стерлингов, если сдают на лом авто, не отвечающее экологическим требованиям, или платят ежедневный сбор в 12,5 фунта стерлингов.

В сентябре Кличко обратился к Хану с письмом после ознакомления со схемой ULEZ и предложил передать часть авто Украине. Он сказал, что этот шаг будет иметь "огромный потенциал" и может быть использован в "различных областях для спасения жизней и транспортировки".

Так, в частности, под действие программы подпадают, как правило, полноприводные авто и пикапы, которые "крайне необходимы на передовой" в Украине.

Через несколько месяцев, 12 декабря, мэр Лондона ответил Кличко, что не позволит воплотить это предложение, поскольку оно не соответствует "юридическому порогу", требующему, чтобы схема утилизации ULEZ принесла пользу лондонцам с "экономической, социальной и экологической точки зрения".

Такое решение Садика Хана уже раскритиковали кандидат в мэры Лондона от консерваторов Сезен Холл и участник волонтерской инициативы Car for Ukraine Ричард Лофтхаус.

Напомним, экс-посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко считает, что Британия является одной из стран, которая может направить в нашу страну свои вооруженные силы. Он назвал условие, при котором это может произойти.

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