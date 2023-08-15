Мэр Луцка после ракетного удара пошел на пробежку, чем вызвал возмущение украинцев

Полищук рассказал, что сразу после ракетного удара прибыл на место происшествия, а в парк отправился уже потом.

Городской голова Луцка Игорь Полищук сегодня утром попал в скандал. В Сети появились фото и видео, как Полищук после массированного удара РФ по городу, в результате которого погибли три человека, вышел на пробежку в парк.

Сначала фото с мэром во время пробежки опубликовал один из жителей города, поблагодарив за современный парк. Однако сам факт, что Полищук отправился на пробежку, сразу после массированного удара вызвал шквал критики.

Фото: Труха

После этого Полищуку пришлось объяснить ситуацию, почему он находился в парке.

"Друзья, к сожалению есть люди, которые не чуждаются в такое время продуцировать ненависть у украинцев друг к другу и коверкать факты. Сразу после взрывов, ориентировочно через 20 мин (около 05:40 утра) я прибыл на место происшествия, где находился вместе с представителями ГСЧС и полиции. После общения с вышеуказанными представителями в моем дальнейшем присутствии больше не было необходимости и я пошел в наш Центральный парк, ожидая информацию от представителей ГСЧС", – написал мэр.

Он заверил, что во время пробежки в парке не было никакой информации о погибших.

Напомним, что ночью, 15 августа, оккупанты ударили двумя ракетами по Луцку. В частности, враг попал в промышленное предприятие. Погибли три человека. Еще четыре человека ранены.

Шведская компания SKF заявила, что это ее завод в Луцке попал под ракетный обстрел.

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