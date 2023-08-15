Мэр Луцка после ракетного удара пошел на пробежку, чем вызвал возмущение украинцев

Полищук рассказал, что сразу после ракетного удара прибыл на место происшествия, а в парк отправился уже потом.
Городской голова Луцка Игорь Полищук сегодня утром попал в скандал. В Сети появились фото и видео, как Полищук после массированного удара РФ по городу, в результате которого погибли три человека, вышел на пробежку в парк.
Сначала фото с мэром во время пробежки опубликовал один из жителей города, поблагодарив за современный парк. Однако сам факт, что Полищук отправился на пробежку, сразу после массированного удара вызвал шквал критики.
После этого Полищуку пришлось объяснить ситуацию, почему он находился в парке.
"Друзья, к сожалению есть люди, которые не чуждаются в такое время продуцировать ненависть у украинцев друг к другу и коверкать факты. Сразу после взрывов, ориентировочно через 20 мин (около 05:40 утра) я прибыл на место происшествия, где находился вместе с представителями ГСЧС и полиции. После общения с вышеуказанными представителями в моем дальнейшем присутствии больше не было необходимости и я пошел в наш Центральный парк, ожидая информацию от представителей ГСЧС", – написал мэр.
Он заверил, что во время пробежки в парке не было никакой информации о погибших.
Напомним, что ночью, 15 августа, оккупанты ударили двумя ракетами по Луцку. В частности, враг попал в промышленное предприятие. Погибли три человека. Еще четыре человека ранены.
Шведская компания SKF заявила, что это ее завод в Луцке попал под ракетный обстрел.
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