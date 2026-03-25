Мэр Луцка Полищук ушел в отставку: что известно

Мэр Луцка Игорь Полищук. Фото: Игорь Полищук/Facebook

Городской голова Луцка Игорь Полищук оставил должность. Соответствующее решение приняли депутаты во время 90-й сессии Луцкого городского совета в среду, 25 марта.

Об этом сообщило местное издание misto.media.

За проект решения проголосовали 38 депутатов, еще один не принял участия в голосовании.

«Эта отставка не связана ни с НАБУ, ни с аудитом, никто не изымал у меня телефон и мне неизвестно о каких-либо производствах в отношении меня. Обстоятельства, которые побудили меня, детализировать не считаю необходимым», — отметил Полищук, комментируя свое решение.

Согласно законодательству, до проведения новых местных выборов обязанности городского головы должен исполнять секретарь Луцкого городского совета.

Напомним, ранее Игорь Полищук подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий. Аналогичный документ написал и секретарь городского совета Юрий Безпятко.