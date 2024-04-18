Мэр Марцинкив назвал ложью сообщение из РФ о "попадании" по военным в Ивано-Франковске

Утром 18 апреля российским пропагандистам сообщили — якобы в Ивано-Франковске во время утренней атаки беспилотники попали по расположению военных. Местные власти опровергают сообщения росСМИ и называют их ложью.

Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил городской голова Руслан Марцинкив.

По его словам, сообщение кремлевский медиа неправда. Марцинкив подчеркнул, что целью российских ударов были объекты критической инфраструктуры. Однако все беспилотники удалось уничтожить силам ПВО.

"Враг пытается сегодня использовать панику. Неправда то, что они написали. Это не соответствует действительности. Я определенные вещи не могу говорить, потому что это может навредить нашей инфраструктуре… То есть удары были по критической инфраструктуре. И еще хочу сказать, что все цели были сбиты, но, к сожалению, обломки… Было, соответственно, возгорание, задымление", — рассказал Марцинкив.

Заметим, что утром российские средства пропаганды сообщили о якобы успешных ударах БпЛА на Прикарпатье. В частности, по складам в Ивано-Франковске.

Напомним, утром 18 апреля в Ивано-Франковске произошли взрывы во время воздушной тревоги. В небе над областью сработали силы ПВО.

В ОВА сообщили, что РФ атаковала беспилотниками Ивано-Франковскую область. Целью оккупантов были объекты критической инфраструктуры

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