Мэр Мелитополя рассказал, кто получает российские паспорта и как людей заставляют становиться гражданами РФ

Люди не хотят получать российские паспорта. Стать гражданами агрессора России согласились менее тысячи коллаборантов.

Об этом на брифинге сообщил мэр города Иван Федоров.

"Точной цифры у нас, конечно, сейчас нет... Я думаю, что это ограничивается одной тысячей людей, которые подают заявки на получение этих паспортов", — говорит городской голова.

По словам Федорова, большинство желающих получить российское гражданство — старики. Они не имеют доступа к объективной информации, поскольку не умеют использовать Интернет. Именно поэтому эти жители Мелитополя наиболее больше кремлевской пропаганды.

оккупанты также запугивают пенсионеров, мол, без российских паспортов не смогут получать никаких выплат.

"Единственная возможность для них получать какие-то соцвыплаты и пенсию — получение рашистского паспорта. Но думаю, что это точно не десятки тысяч людей, стоящих в очереди", — говорит Федоров.

Как сообщалось, российские захватчики лишают жителей временно оккупированных регионов любых коммуникаций. В четверг, 25 августа, россияне почти во всех захваченных населённых пунктах Запорожской области отключили электроэнергию. Впрочем, жители городов и деревень остались не только без света, но и без водоснабжения.

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